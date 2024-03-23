Как вырастить сладкий салатный лук без пикирования
Мечтаете о свежем, сочном луке прямо из грядки? Не хотите тратить время на рассаду? Тогда этот способ от опытных огородников точно для вас.
Выращивание лука без рассады – это просто, экономно и эффективно! Попытайтесь, и вы будете приятно удивлены результатом, пишет noviydoctor.com.
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Преимущества безрассадной посадки:
- Экономия времени и сил: не нужно возиться с рассадой.
- Эффективное использование семян: не тратите их на рассаду.
- Крепкие растения: лук не испытывает стресса от пересадки.
Как вырастить сладкий салатный лук без пикирования:
1. Выбор сорта:
- Подходят сорта "Стутгарт", "Триумф" и другие, устойчивые к стрельбе.
2. Подготовка почвы:
- Выберите солнечное место с рыхлой, дренированной почвой.
- Перекопайте землю на 15-20 см, добавьте компост или удобрение.
3. Посев:
- Рассейте семена на расстоянии 1-5 см друг от друга.
- Углубьте на 1-2 см, сравните грунт.
- Полейте.
4. Уход:
- Регулярно поливайте, особенно в первые недели.
- Пропалывайте, разрыхляйте почву.
- Прорежьте всходы, оставляя между растениями 5-7 см.
5. Сбор урожая:
- Лук готов к уборке, когда перо пожелтеет и ляжет.
Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?
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