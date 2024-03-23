Мечтаете о свежем, сочном луке прямо из грядки? Не хотите тратить время на рассаду? Тогда этот способ от опытных огородников точно для вас.

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Выращивание лука без рассады – это просто, экономно и эффективно! Попытайтесь, и вы будете приятно удивлены результатом, пишет noviydoctor.com.

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Преимущества безрассадной посадки:

Экономия времени и сил: не нужно возиться с рассадой.

не нужно возиться с рассадой. Эффективное использование семян: не тратите их на рассаду.

не тратите их на рассаду. Крепкие растения: лук не испытывает стресса от пересадки.

Как вырастить сладкий салатный лук без пикирования:

1. Выбор сорта:

Подходят сорта "Стутгарт", "Триумф" и другие, устойчивые к стрельбе.

2. Подготовка почвы:

Выберите солнечное место с рыхлой, дренированной почвой.

Перекопайте землю на 15-20 см, добавьте компост или удобрение.

3. Посев:

Рассейте семена на расстоянии 1-5 см друг от друга.

Углубьте на 1-2 см, сравните грунт.

Полейте.

4. Уход:

Регулярно поливайте, особенно в первые недели.

Пропалывайте, разрыхляйте почву.

Прорежьте всходы, оставляя между растениями 5-7 см.

5. Сбор урожая:

Лук готов к уборке, когда перо пожелтеет и ляжет.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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