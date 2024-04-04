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Как вырастить здоровые и крупные томаты и защитить их от болезней: советы опытных огородников

Игорь Романько

Как подкармливать помидоры, чтобы они выросли большими

Фитофтора – настоящий кошмар для дачников. Эта брезгливая болячка может за считанные дни уничтожить весь урожай томатов. Но не сдавайтесь! Есть простой и дешевый способ спасти ваши помидоры.

Этот простой и эффективный способ поможет вам вырастить богатый и здоровый урожай томатов. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.

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Вам понадобится:

  • Пищевая сода – 2 ложки
  • Столовый уксус 9% – 1 ложка
  • Медный купорос – 1 ложка
  • Вода – 10 литров

Приготовление:

  1. Растворите соду в теплой воде.
  2. Добавьте уксус и перемешайте.
  3. Добавьте медный купорос и кропотливо перемешайте.
  4. Долейте воду до 10 л.
  5. Перелейте раствор в пульверизатор или ведро.

Опрыскивание:

  • Опрыскивайте томаты по листу максимально тщательно со всех сторон.
  • Повторяйте обработку 1 раз в неделю.

Помните:

  • На начальной стадии фитофторов легче справиться с проблемой.
  • Регулярно осматривайте растения, чтобы не упустить первые признаки заболевания.
  • Не экономьте на обработке, тщательно опрыскивайте все части растения.

Напомним, UAportal уже писал о том, как вырастить тюльпаны в лотках из-под яиц.

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