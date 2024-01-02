Как вырастить зеленый лук без земли: лайфхак

Свежий зеленый лук – это не только вкусная, но и полезная добавка ко многим блюдам. А вырастить ее в домашних условиях совсем несложно.

Видео дня

Об этом пишет Telegraf.

Что нам понадобится:

Луковицы зеленого лука

Подходящая тара

Вода

Как вырастить:

Выберите подходящую тару. Это могут быть пластиковые стаканчики, рюмки, обрезанные пластиковые бутылки малого литража. Главное, чтобы луковица держалась в ней вертикально, не проваливаясь в воду. Наполните тару водой. Уровень воды должен быть таким, чтобы луковица не соприкасалась с жидкостью, а только ее кончик. Установите луковицы в тару.

Читайте также: Зеленый лук на подоконнике круглый год: простые способы выращивания

Через несколько дней появятся корни. Когда они подрастут, уровень воды можно снизить так, чтобы луковица совсем не доставала до нее. Достаточно, чтобы в воду были погружены корни.

Советы:

Чтобы запах в емкости не становился невыносимым, не допускайте, чтобы луковица полностью была в воде.

Периодически меняйте воду на свежую.

Сорвав первые зеленые перья, не спешите выбрасывать луковицу – она еще будет выпускать новые.

Напомним, мы уже писали, как самостоятельно вырастить зелень на балконе или подоконнике.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !