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Как вырастить зеленый лук без земли: лайфхак

Цихоцкая Мария

Как вырастить зеленый лук без земли: лайфхак

Свежий зеленый лук – это не только вкусная, но и полезная добавка ко многим блюдам. А вырастить ее в домашних условиях совсем несложно.

Об этом пишет Telegraf.

Что нам понадобится:

  • Луковицы зеленого лука
  • Подходящая тара
  • Вода

Как вырастить:

  1. Выберите подходящую тару. Это могут быть пластиковые стаканчики, рюмки, обрезанные пластиковые бутылки малого литража. Главное, чтобы луковица держалась в ней вертикально, не проваливаясь в воду.
  2. Наполните тару водой. Уровень воды должен быть таким, чтобы луковица не соприкасалась с жидкостью, а только ее кончик.
  3. Установите луковицы в тару.

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Через несколько дней появятся корни. Когда они подрастут, уровень воды можно снизить так, чтобы луковица совсем не доставала до нее. Достаточно, чтобы в воду были погружены корни.

Советы:

  • Чтобы запах в емкости не становился невыносимым, не допускайте, чтобы луковица полностью была в воде.
  • Периодически меняйте воду на свежую.
  • Сорвав первые зеленые перья, не спешите выбрасывать луковицу – она еще будет выпускать новые.

Напомним, мы уже писали, как самостоятельно вырастить зелень на балконе или подоконнике.

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