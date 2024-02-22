Как высеять морковь, чтобы проросла быстро: лайфхак с киселем
Этот особый способ высева семян моркови из года в год приобретает популярность среди огородников. Если вы еще не слышали о методе посадки моркови с киселем – обязательно попробуйте в этом сезоне.
Он улучшает рост моркови и ускоряет его. Кроме того, действует очень эффективно. Об этом пишет ТСН.
Как приготовить кисель для моркови.
Сначала нужно 1 столовую ложку крахмала развести в небольшом количестве холодной воды. Затем эту смесь заварить в 1 литре кипятка.
Ориентировочно на 1 столовую ложку семян моркови уйдет около 2 литров киселя. Очень важно, чтобы семена были абсолютно сухими. Его засыпают в тёплый раствор крахмала с водой, перемешивают и настаивают 2-3 часа для набухания.
В теплом киселе семена моркови равномерно распределяются и не оседают на дно.
Как сеять морковь с киселем, чтобы потом не прореживать
Сначала подготовьте пластиковую бутылку 1,5 литрового объема. В ее крышке проткните отверстие диаметром 2 мм с помощью раскаленного шила. Еще лучше взять бутылку с носиком – с ней будет удобнее работать.
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Затем перелейте кисель с семенами в бутылку через воронку, плотно закрутите крышку и тщательно взболтайте. Слегка сжав бока бутылки, вылейте содержимое в заранее подготовленные бороздки. Так семена распределятся равномерным негустым слоем и будут дружно всходить без нужды в прореживании.
Сверху семена присыпьте влажной землей или опилками, уплотните почву и следите, чтобы строчки не пересыхали. Такие семена будут быстро и равномерно прорастать.
Кисель подойдет и для других мелкосеменных культур: редиса, репы и т.д.
Напомним, мы уже писали, как сажать морковь, чтобы была сладкой.
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