Как высеять морковь, чтобы проросла быстро: лайфхак с киселем

Этот особый способ высева семян моркови из года в год приобретает популярность среди огородников. Если вы еще не слышали о методе посадки моркови с киселем – обязательно попробуйте в этом сезоне.

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Он улучшает рост моркови и ускоряет его. Кроме того, действует очень эффективно. Об этом пишет ТСН.

Как приготовить кисель для моркови.

Сначала нужно 1 столовую ложку крахмала развести в небольшом количестве холодной воды. Затем эту смесь заварить в 1 литре кипятка.

Ориентировочно на 1 столовую ложку семян моркови уйдет около 2 литров киселя. Очень важно, чтобы семена были абсолютно сухими. Его засыпают в тёплый раствор крахмала с водой, перемешивают и настаивают 2-3 часа для набухания.

В теплом киселе семена моркови равномерно распределяются и не оседают на дно.

Как сеять морковь с киселем, чтобы потом не прореживать

Сначала подготовьте пластиковую бутылку 1,5 литрового объема. В ее крышке проткните отверстие диаметром 2 мм с помощью раскаленного шила. Еще лучше взять бутылку с носиком – с ней будет удобнее работать.

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Затем перелейте кисель с семенами в бутылку через воронку, плотно закрутите крышку и тщательно взболтайте. Слегка сжав бока бутылки, вылейте содержимое в заранее подготовленные бороздки. Так семена распределятся равномерным негустым слоем и будут дружно всходить без нужды в прореживании.

Сверху семена присыпьте влажной землей или опилками, уплотните почву и следите, чтобы строчки не пересыхали. Такие семена будут быстро и равномерно прорастать.

Кисель подойдет и для других мелкосеменных культур: редиса, репы и т.д.

Напомним, мы уже писали, как сажать морковь, чтобы была сладкой.

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