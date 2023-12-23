Как вывести насекомых и пищевую моль на кухне без химикатов

Для борьбы с насекомыми не всегда нужен инсектицид с химикатами, вредными для окружающей среды. Борьбу с вредителями можно осуществить с помощью обычных способов дезинфекции натуральными средствами.

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Очень эффективно защититься от таких насекомых, как тля, пищевая моль, мухи и даже клопы. Для этого воспользуйтесь действенными методами Sante Plus.

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1. Проверьте упаковку. Борьба с насекомыми требует предварительного анализа и наблюдения за амбаром.

Чтобы предотвратить появление ползающих насекомых и других видов, начните с проверки упаковки, например, риса, муки и зерновых продуктов. Для борьбы с вредителями вам нужно будет потрясти эти ящики, чтобы посмотреть, не упали ли какие-нибудь мелкие насекомые.

2. Выбросьте пищу, пораженную колониями насекомых. Чтобы предотвратить потенциальный приступ вредителей, таких как насекомые или личинки на ваши продукты, вы можете провести борьбу с вредителями, выбрасывая всю открытую или неоткрытую упаковку, в которой происходит это вторжение. При борьбе с вредителями и насекомыми можно заморозить контейнеры, в которых вы не нашли животных, на 3-4 дня, чтоб обезвредить возможных личинок.

3. Полностью освободите амбар. Чтобы бороться с заражением насекомыми-вредителями, такими как пауки и моль, вам нужно начать с очистки полок пылесосом. Вместо того чтобы прибегать к распылению инсектицидов, проведите этим устройством по уютным уголкам и щелям, чтобы собрать пылесосом насекомых и их личинки. Это действие позволит избавиться от коконов и остатков пищи, которые могут остаться после чистки.

4. Вымойте полки для удаления вредителей. Чтобы добиться результатов в борьбе с насекомыми, вы должны контролировать популяцию этих вредителей, очищая зараженные участки. Для этого проведите борьбу с насекомыми, используя тряпку, смоченную в теплой мыльной воде, чтобы удалить пыль, крошки, коконы и животных, которых вам не удалось убрать пылесосом. Чтобы бороться с тлей и другими насекомыми, почистите контейнеры для хранения и высушите их, прежде чем положить обратно в шкаф.

5. Протрите контейнеры. Чтобы получить репеллентный эффект против насекомых, можно провести органическую борьбу с вредителями, используя важный ингредиент: белый уксус. Этот кислотный раствор, смешанный с водой, является важным средством от насекомых, которое уничтожает даже скрывающихся в малейших уголках вашего амбара. Для борьбы с насекомыми не протирайте поверхности отбеливателем, пестицидами или аммиаком, поскольку они становятся токсичными при глотании.

6. Немедленно вынесите мусор. Чтобы обеспечить устойчивое уничтожение насекомых, важно завязывать мусорные мешки, в которые вы выбросили контейнеры, кишащие насекомыми. И не зря: если вы забудете этот жест, твари рискуют вернуться в ваш амбар. Для этой операции вам нужно будет начать с мытья мусорного ведра мыльной водой. Затем часто выбрасывайте мусор, чтобы он не задерживался у вас дома.

7. Забираем влагу и крошки. Чтобы бороться с присутствием насекомых, которые могут разорить ваш амбар, вам необходимо позаботиться о том, чтобы убрать из комнаты крошки и влажные места. Чердак или место, где вы собираете банки, должно быть хорошо очищено, чтобы не привлекать насекомых.

Положите гвоздику в амбар: ее запах – естественный репеллент, отпугивающий насекомых и паразитов в течение нескольких дней. Обновляйте запас гвоздики раз в неделю.

Раньше мы рассказывали об интересном методе, который может помочь избежать проблемы с муравьями на вашей даче, в частности для этого вам понадобится всего несколько гвоздик.

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