Как вывести плесень из горшков с комнатными растениями
Домашние цветы – это не только красота и уют в доме, но и дополнительные заботы. Иногда на почве комнатных растений появляется плесень, которая портит эстетику и вредит здоровью цветка.
Что же делать в этом случае? Следуя этим простым правилам с сайта prostoway, вы сможете избежать появления плесени на ваших комнатных растениях.
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Лучший способ:
- Пересадить цветок в чистую почву и вымытый горшок.
Если пересадка сейчас невозможна:
- Снимите верхний слой земли.
- Полейте почву раствором с лимонным соком: 1 ч.л. сока на стакан воды.
- Вместо лимонного сока можно использовать:
- Лимонная кислота (слабый раствор).
- Марганцовку (слабый раствор).
- Замените верхний слой земли чистым грунтом без плесени.
- Добавьте в горшок древесный уголь: они будут впитывать лишнюю влагу.
- Если у вас есть "Фитоспорин-М":
- Растворите 13-15 капель в 1 л воды.
- Используйте для полива почвы.
Помните:
- Плесня любит влагу, поэтому важно не переливать растения.
- Регулярно проветривайте помещение, где находятся комнатные цветы.
- Используйте для полива чистую воду.
- Не ставьте горшки с цветами на холодные подоконники.
Напомним, мы уже писали, чем засеять огород, чтобы не было сорняков.
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