Как вывести желтизну из подушек: очень простой лайфхак

С течением времени подушки, к сожалению, могут приобрести нежелательный желтый оттенок и потерять свой первоначальный вид. Они могут стать не только непривлекательными, но и вызвать вопросы к гигиене.

Однако, существует достаточно легкий способ решения этой проблемы. Им поделился 24 канал.

Почему подушки желтеют

Необходимо учитывать, что отказ от вечернего душа или привычка не высушивать волосы до конца перед сном может негативно повлиять на продолжительность службы вашей подушки. Влажность от волос может изменить цвет подушки и сократить время, в течение которого она будет оставаться комфортной для отдыха.

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Кроме того, во время ночного отдыха человеческое тело может выделять значительное количество пота. Многие не знают, но в среднем человек может потерять до одного литра жидкости за ночь, и этот пот попадает не только на простыню, но и проникает в подушки.

Как избавиться от желтизны на подушках

Использование смеси лимонного сока и соды. Это эффективное средство может помочь избавиться даже от самых стойких загрязнений и освежить белье ваших подушек.

Чтобы применить этот метод, приготовьте пасту из лимонного сока и соды, смешав их, затем аккуратно втирайте ее в желтые пятна на каждой подушке. Оставьте пасту на 30 минут, после чего тщательно промойте подушки и позвольте им высохнуть.

Еще один эффективный метод – использование перекиси водорода. Смешайте перекись с водой в равных пропорциях и нанесите на пятна. Оставьте раствор на несколько минут, а затем промойте подушки водой. Перед применением этого метода, обязательно проверьте его на незаметном участке ткани, чтобы избежать повреждения.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно стирать одеяла и подушки.

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