Как вывести жирные пятна из пуховика без стирки: простой лайфхак

Чтобы избавиться от неприятных пятен на пуховых куртках, следует соблюдать тщательный подход и использовать оптимальные методы или средства. Особенно загрязненные части, такие как разделение, воротник и рукава следует перед стиркой смочить водой.

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Эксперты по Американской химчистке рекомендуют уделить особое внимание обработке этих зон хозяйственным мылом. После этого следует осторожно помять их руками.

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Как удалить пятна без стирки: Если вы сталкиваетесь с тяжелыми пятнами, эффективно использовать универсальное пятновыводитель. Попробуйте следующее:

Возьмите 2 чайные ложки моющего средства с жидкой консистенцией и нашатырный спирт. Взбейте до образования пены. Нанесите на проблемные участки. Оставьте пену действовать в течение 2-5 минут, затем аккуратно промойте чистой губкой.

Два лайфхака для удаления жирных пятен: Для жирных пятен используйте бензин:

Пропустите ватный тампон через раствор бензина и обработайте проблемные участки. Посыпьте тальком, солью или крахмалом. Тщательно удалите пятно и остатки, затем протрите влажной тканью.

Или попробуйте другой метод:

Смешайте крахмал и соль (1:1) с небольшим количеством воды до получения пастообразной консистенции. Нанесите смесь на пятно, оставьте его до высыхания и удалите губкой.

Для пятен от тонального крема используйте мицеллярную воду:

Смочите ватный диск в мицеллярной воде. Обработайте проблемные участки.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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