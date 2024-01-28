Как выявить признаки человека, воспитанного в неблагополучной семье и избавиться от влияния травм

Родители – это самые дорогие люди для нас. Однако, не все семьи счастливы, и некоторые дети произрастают в токсичной атмосфере, которая может оказать негативное влияние на их жизнь.

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Важно помнить, что вы не одиноки. Многие выросли в токсичных семьях, но это не означает, что вы не можете быть счастливы. Обратитесь за помощью, и вы сможете изменить свою жизнь к лучшему. Как понять, что вы выросли в токсичной семье? Пишут Патриоты Украины.

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1. Вам неприятно вспоминать о своем детстве:

Упоминания о детстве вызывают у вас не радость, а раздражение, тревогу, злобу, страх или ощущение несправедливости.

Вам кажется, что другим детям повезло больше, и вы рады, что повзрослели.

Вы можете даже не помнить свои ранние годы, ведь психика вытеснила неприятные переживания.

2. Вы неадекватно ведете себя в конфликтах:

Вы можете либо идти на любые уступки, чтобы избежать ссоры, либо бурно реагировать на любое слово, которое вам не нравится.

Вам сложно найти золотую середину, ведь вы привыкли к крайности.

3. Вы слишком самокритичны:

Вы не знаете своих сильных сторон, не умеете принимать похвалу и всегда находите в себе недостатки.

Вы относитесь к себе очень строго, и это может отрицательно влиять на вашу жизнь.

4. Вам кажется, что любовь нужно "заслуживать":

Вы привыкли подстраиваться под желание других людей, чтобы получить их признание.

Вам кажется, что любовь – это дефицитный товар, который нужно заслужить.

Это может привести к тому, что вы будете обесценивать себя и ваши потребности.

5. Вы оправдываете недостатки своих родителей:

Вам сложно признать, что ваши родители не были идеальными, и они не всегда любили вас и заботились о вас.

Вы ищете оправдание их поведению, даже если оно было жестоким или несправедливым.

6. Вы находитесь в созависимых отношениях:

Вам сложно представить свою жизнь без отношений, где вы либо спасаете партнера, либо становитесь его жертвой.

В таких отношениях вы не можете быть счастливы, ведь они разрушают вашу личность.

Что делать, если вы выросли в токсичной семье?

1. Переосмыслите свои отношения с родителями: Поймите, какие послания вы усвоили в детстве и как они влияют на вашу жизнь.

2. Научитесь не реагировать на провокации: Помните, что ваши родители не агрессоры, а жертвы своих проблем.

3. Обратитесь за помощью к психологу: Психолог поможет вам восстановить самооценку, научиться строить здоровые отношения и полюбить себя.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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