Как за считанные секунды разморозить лобовое стекло автомобиля (видео)

Зима – это время, когда многие водители сталкиваются с проблемой замерзшего лобового стекла. Это может быть неприятным и опасным, особенно если вы спешите на работу или в путешествие.

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К счастью, есть несколько способов быстро разморозить лобовое стекло. Специалисты советуют никогда не поливать замерзшее стекло горячей водой, поскольку из-за перепада температур стекло может потрескаться.

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Для начала в автомобиле нужно включить обогреватель и кондиционер. Это поможет высушить воздух в салоне автомобиля, что приведет к испарению влаги и, соответственно, к размораживанию льда.

Откройте окно. Это также поможет высушить воздух в салоне.

Используйте раствор изопропилового спирта и воды. Этот раствор не замерзает, потому он поможет быстро растопить лед.

Затем воспользуйтесь скребком для ветрового стекла или скребком для льда, чтобы осторожно удалить размягченный лед и иней. Начните сверху и двигайтесь вниз, убедившись, что вы очистили все окно максимальной видимости.

Еще один способ – налейте теплую воду в крепкий полиэтиленовый пакет с застежкой и сверху вниз начните двигаться пакетом по стеклу, прижимая его легко к замерзшей поверхности. Вместо пакета можно использовать пластиковые бутылки, наполненные теплой водой.

Между тем в TikTok один из пользователей показал, как он в считанные секунды "разморозил стекло" своего автомобиля. Мужчина использовал кусок толстого картона и положил его на лобовое стекло автомобиля, припаркованного на улице. Когда нужно воспользоваться автомобилем, просто снимите картон и стекло не будет покрыто льдом или снегом.

Ранее эксперты подсказали, как автомобилисты могут быстро очистить лобовое стекло от льда.

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