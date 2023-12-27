Как за секунду нарезать крабовые палочки: лайфхак от хозяек

Иногда времени на приготовление блюда совсем нет, поэтому лайфхаки, которые ускоряют этот процесс, всегда пригодятся. Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился интересным лайфхаком, который поможет нарезать крабовые палочки в секунду.

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Для этого нужно:

Достать крабовую палочку из пачки и индивидуальной упаковки. Поместить палочку на разделочную доску посередине. Взять широкий кухонный нож и сильно ударить плоской стороной лезвия по палочке.

Крабовая палочка разлетится на ниточки. Если с какой-то стороны это произошло неравномерно, можно снова ударить.

По словам шеф-повара, этот способ работает, потому что внутри крабовой палочки есть пленка, удерживающая ее целой. При ударе по ножу пленка разрывается, и палочка распадается на нити.

Этот способ очень прост и быстр, потому он идеально подходит для приготовления салатов, супов и других блюд, где нужно нарезать крабовые палочки.

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Вот несколько советов, которые помогут вам нарезать крабовые палочки с помощью этого лайфхака:

Используйте широкий кухонный нож. Чем шире чем, тем лучше он разрежет пленку внутри крабовой палочки.

Ударяйте по палочке сильно и равномерно. Если вы ударите слабо, пленка может не разорваться, и палочка не разлетится на нити.

Если вы не уверены, что справитесь с первого раза, попробуйте сначала нарезать палочку на небольших участках.

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