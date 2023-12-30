Как загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось

Желание под Новый год наделено особой силой, ведь тогда люди по всему миру верят в настоящее чудо. Поэтому загадывать желание следует безусловно. А как это сделать, извлекая пользу и гарантированный успех – подскажут наши советы.

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Об этом пишет zolotoy.standart.

Трудно сдержать полет фантазии, выбирая, чего же пожелать в ту же заветную ночь. Богатство, путешествия, любовь – все это кажется естественным примером того, что можно вспомнить на Новый год. Все же некоторые формулировки мысленных желаний неправильны по своей сути. Есть вещи, которые считаются недопустимыми для запросов во вселенную. Если мечта направлена неверно, то рискует нанести вред человеку.

Одним из самых распространенных способов загадать желание есть испанский метод. Во время боя курантов предстоит съесть двенадцать виноградин, мысленно произнося желание. Косточки приходится выплюнуть прежде, чем затихнут часы, поэтому все чаще мечтатели предпочитают безопасные сорта типа "кишмиш".

Новогоднее желание часто связывают с шампанским, ставшим настоящим символом праздника. Загадывают его, как только близится полночь. Пока бьют часы, следует записать мечту, сжечь листик, а пепел бросить на дно бокала игристого вина, затем сразу выпить.

Хотя нельзя непосредственно просить у Вселенной деньги, свое материальное положение реально улучшить одним интересным способом. Следует подготовить небольшие подарки на Новый год, к ним обязательно красивую обертку – сувениры, сладости, фрукты. Их должно быть столько, как две последние цифры наступающего года. Когда звучит бой курантов, над этими подарками загадывают желания. Затем выходят на улицу, чтобы раздать их всем встречным, желая денежного довольства.

Чтобы желание на Новый год сработало правильно, можно воспользоваться еще более необычными способами:

Для старинного гадания очень легко подготовиться – банка с обычным рисом сыграет роль мистической чаши.

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Над банкой протягивают левую руку, опустив ладонь вниз, и загадывают желания.

Затем достают горсть риса и считают, сколько удалось раздобыть зернышек. Парное число свидетельствует, что задуманное обязательно сбудется.

Подобный подход срабатывает для веточки елки, которую отламывают из украшенного дерева в новогоднюю ночь, чтобы загадать желание.

Ветке понадобится емкость, наполненная водой, стоящей вблизи кровати. Через три дня считают опавшие иглы. Если их парное количество – желание воплотиться в скором времени. Если нет, то придется еще немного подождать.

Каким бы способом ни воспользовались в Новый год – желание необходимо подпитывать искренней верой. Представляйте себе воплощение мечты в мельчайших деталях. Важно положительное настроение.

Напомним, мы уже писали о шести интересных традициях на Новый год в Европе.

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