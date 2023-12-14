Как загадать желание на Новый год, чтобы оно точно сбылось: 12 самых популярных способов

Новый год, самый волшебный праздник, всегда вызывает стремление загадать желание. Даже сомневающиеся в магии этого момента все равно отдаются традиции.

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УНИАН предлагает 12 интересных и проверенных способов, которые помогут вам правильно загадать желания на Новый год. В этом году пусть все наши желания сбудутся, ведь когда их магию испытывают миллионы сердец, очарование новогодних мечтаний обязательно станет реальностью.

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Желание в шаре: Напишите свое желание на бумаге, сверните его в трубочку и поместите в елочный шар. Обходите елку девять раз и подвесьте шар как можно выше. Если уличная елка вам не подходит, сделайте то же с домашней. Записка в бутылке: После того как выпьете шампанское, напишите записку с желанием и бросьте ее в бутылку. Закройте и скрывайте, пока желание не исполнится. Желание под подушкой Запишите свои желания на записках, спрячь под подушку и ложитесь спать. Утром 1 января выньте одну записку – это то, что свершится в новом году. Банка желаний: Запишите желания на отдельных записках, положите их в банку, добавьте конфеты, веточки ели или конфетти. В течение года желания, находящиеся в банке, будут сбываться. Желание на апельсинах: Купите 8 апельсинов, загадайте желания и опрокиньте каждый апельсин через порог, прежде чем войти в дом. Простите апельсины близким в течение семи праздничных дней. Очаровательные мандарины: Загадайте желания на мандаринах, написав на каждом слова, такие как "Здоровье", "Мир", "Любовь", "Счастье". Разделите мандарины с близкими после того, как их съедите. Мандарины с косточкой Если хотите ребенка, загадайте желание, съев мандарин, в котором найдете косточку. Монетка желания: Во время боя часов держите в кулаке монетку желтого цвета, опустите ее в бокал с шампанским и выпейте. Монетку держите с собой весь год. Желание на соде: Запишите все свои долги, тушите их содой, и долгов больше не будет – это способ избавиться от финансовых забот. На еловой ветке: В новогоднюю ночь прошепчите свое желание ветке от елки и ставьте ее в воду вблизи кровати. Посчитайте количество усыпанных игл через три дня – четное число означает исполнение желания немедленно. На бенгальском огне: Во время первого удара часов зажгите бенгальский огонь, загадайте желание и сохраняйте сгоревшую часть до его осуществления. Желание на елочной игрушке №2: Загадайте желание, когда разбираете елку. Подержите в руках последнюю игрушку и мысленно о желании. Верится, что такое желание сбудется быстро.

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