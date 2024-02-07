Как загружать посудомойку, чтобы выполняла свои функции на сто: полезные советы
Посудомоечная машина – настоящая находка для тех, кто ценит время и комфорт. Но кроме качественного моющего средства важно знать, как правильно загружать и разгружать посудомоечную машину, чтобы получить безупречно чистую посуду. Об этом пишет Homes and Gardens.
- Очистите от остатков пищи, но не мойте. Разместите под углом, чтобы струи воды свободно смывали грязь.
- Кастрюли: загрузите на верхнюю полку дном вверх. Это обеспечит максимальную очистку.
- Стаканы и столовые приборы: разместите в специальных отсеках и корзине. Распределите равномерно, оставляя свободное место. Ножи кладите острием вниз.
- Крошки предметы: чашки, пластиковые контейнеры, миски – разместите на верхней полке. Закрепите между зубцами, чтобы избежать опрокидывания и царапин.
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Разгрузка :
- Начните с нижней полки: сначала тарелки, затем стаканы.
- Не торопитесь: дайте посуде остыть и высохнуть.
- Проверьте результат: убедитесь, что вся посуда чиста.
Дополнительные советы:
- Не перегружайте посудомоечную машину.
- Не мойте в нем деревянные и хрупкие предметы.
- Используйте правильный режим мойки.
- Регулярно чистите фильтр посудомоечной машины.
Благодаря правильной погрузке и разгрузке посудомоечной машины вы будете наслаждаться безупречно чистой посудой без лишних усилий.
Напомним, мы уже писали, почему посудомойка плохо моет посуду.
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