Как загружать посудомойку, чтобы выполняла свои функции на сто: полезные советы

Посудомоечная машина – настоящая находка для тех, кто ценит время и комфорт. Но кроме качественного моющего средства важно знать, как правильно загружать и разгружать посудомоечную машину, чтобы получить безупречно чистую посуду. Об этом пишет Homes and Gardens.

Очистите от остатков пищи, но не мойте. Разместите под углом, чтобы струи воды свободно смывали грязь. Кастрюли: загрузите на верхнюю полку дном вверх. Это обеспечит максимальную очистку. Стаканы и столовые приборы: разместите в специальных отсеках и корзине. Распределите равномерно, оставляя свободное место. Ножи кладите острием вниз. Крошки предметы: чашки, пластиковые контейнеры, миски – разместите на верхней полке. Закрепите между зубцами, чтобы избежать опрокидывания и царапин.

Видео дня

Читайте также: Никогда не кладите антипригарную посуду в посудомойку: вот почему

Разгрузка :

Начните с нижней полки: сначала тарелки, затем стаканы. Не торопитесь: дайте посуде остыть и высохнуть. Проверьте результат: убедитесь, что вся посуда чиста.

Дополнительные советы:

Не перегружайте посудомоечную машину.

Не мойте в нем деревянные и хрупкие предметы.

Используйте правильный режим мойки.

Регулярно чистите фильтр посудомоечной машины.

Благодаря правильной погрузке и разгрузке посудомоечной машины вы будете наслаждаться безупречно чистой посудой без лишних усилий.

Напомним, мы уже писали, почему посудомойка плохо моет посуду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !