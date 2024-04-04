Как замариновать вешенки: пошаговый рецепт

Вешенка обыкновенная, или Вешенка устричная, или Устричный гриб — съедобный гриб рода вешенок семейства вешенковых.

Грибы Вешенки маринованные:

* Вешенки 350 Грамм

* Уксус 2 Ст. ложки

* Соль 3 Чайных ложки

* Сахар 1 Ст. ложка

* Лавровый лист 1 Штука

* Чеснок 2 Зубчика

* Чёрный перец горошком 3 Штуки

* Гвоздика 3 Штуки

* Вода 1 Литр

Шаг 1

Вешенки хорошо промойте, очистите и порвите небольшими кусочками.

Шаг 2

Воду доведите до кипения. Добавьте уксус, соль, сахар, лавровый лист, чеснок, чёрный перец и гвоздику.

Шаг 3

Теперь отправьте в кастрюлю грибы. Подождите, пока вода закипит, и снимите образовавшуюся пену.

Шаг 4

Уменьшите огонь до минимума. Варите вешенки 10 минут. За 2 минуты до завершения влейте 2 ст.л. растительного масла.

Шаг 5

Достаньте из кипящего рассола, нарежьте зелёный лук, пеструшку, укроп и свежий красный перец Чили по вкусу (если любите острый) и щепотку соли, пару тройку растительного масла, ложку уксуса.

Шаг 6

Когда грибы остынут, их можно подавать на стол. В идеале нужно подождать несколько часов.

Шаг 7

Приятного аппетита.