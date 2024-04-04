Как замариновать вешенки: пошаговый рецепт
Вешенка обыкновенная, или Вешенка устричная, или Устричный гриб — съедобный гриб рода вешенок семейства вешенковых.
Грибы Вешенки маринованные:
* Вешенки 350 Грамм
* Уксус 2 Ст. ложки
* Соль 3 Чайных ложки
* Сахар 1 Ст. ложка
* Лавровый лист 1 Штука
* Чеснок 2 Зубчика
* Чёрный перец горошком 3 Штуки
* Гвоздика 3 Штуки
* Вода 1 Литр
Шаг 1
Вешенки хорошо промойте, очистите и порвите небольшими кусочками.
Шаг 2
Воду доведите до кипения. Добавьте уксус, соль, сахар, лавровый лист, чеснок, чёрный перец и гвоздику.
Шаг 3
Теперь отправьте в кастрюлю грибы. Подождите, пока вода закипит, и снимите образовавшуюся пену.
Шаг 4
Уменьшите огонь до минимума. Варите вешенки 10 минут. За 2 минуты до завершения влейте 2 ст.л. растительного масла.
Шаг 5
Достаньте из кипящего рассола, нарежьте зелёный лук, пеструшку, укроп и свежий красный перец Чили по вкусу (если любите острый) и щепотку соли, пару тройку растительного масла, ложку уксуса.
Шаг 6
Когда грибы остынут, их можно подавать на стол. В идеале нужно подождать несколько часов.
Шаг 7
Приятного аппетита.