Как замаскировать морщины с помощью макияжа: простые советы

Знали ли вы, что макияж может скрыть недостатки и визуально омолодить? Однако неправильный макияж может, напротив, выделить морщинки и другие неровности кожи.

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Издание She Finds рассказало о приемах в макияже, которые помогут замаскировать морщинки. Воспользовавшись этими приемами, вы сможете создать удачный макияж, который подчеркнет ваши лучшие стороны и поможет выглядеть моложе своего возраста.

Увлажняйте лицо перед макияжем:

Хороший уход за кожей является ключевым этапом перед нанесением макияжа. Увлажненная кожа создает идеальное основание для дальнейших шагов. Используйте увлажняющий крем с питательными ингредиентами, такими как керамиды и гиалуроновая кислота.

Нанесите праймер:

Выберите праймер, который отвечает вашим потребностям – от увлажнения до матового эффекта. Также следует выбирать праймеры, которые размывают поры, делают кожу шелковистой и гладкой.

Нанесите крем под глаза или патчи: Специальный крем под глаза или холодные патчи помогут снять отечность кожи и минимизировать появление морщин в этой чувствительной области.

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Воспользуйтесь консилером:

Для маскировки недостатки кожи вы можете использовать консилер. В частности, зеленый, чтобы уменьшить красноту.

Меньше, значит лучше:

Избегайте большого количества продукта, особенно под глазами. Меньше тонального крема и консилера, однако правильно растушеванного, может совершить чудеса, придавая более молодой вид.

Выбор тонального крема:

Важно выбирать тон тонального крема, который идеально подходит к вашему природному оттенку кожи. В частности слишком светлый или темный тон может подчеркнуть недостатки.

Напомним, ранее мы рассказали, как подобрать стрижку под свой тип лица.

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