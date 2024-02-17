Как защитить краны от образования известкового налета: хозяйки поделились полезным лайфхаком

Утрата блеска и белый известковый налет на кранах – распространенная проблема, которая портит эстетику ванной комнаты и кухни. Решить ее помогут два доступных и эффективных средства: уксус и масло. Они действуют быстро, а эффект длится долго.

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Об этом пишет Телеграф.

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Уксус:

Нанесите неразбавленный уксус (столовый, яблочный или винный) на кран. Оставьте на 15-20 минут. Потрите влажной губкой или тряпкой. Обмойте водой. Отполируйте досуха замшевой тканью для блеска.

Масло:

Нанесите несколько капель растительного масла (подсолнечного, кокосового, оливкового или другого) на ватный диск. Протрите краны с налетом. Для лучшего эффекта можно использовать масло после чистки уксусом. Растительное масло не только удаляет налет, но и отталкивает капли воды, благодаря чему кран дольше остается чистым и блестящим.

Для лучшего результата рекомендуется совмещать оба способа. Уксус и растительное масло не вредят сантехнике, но перед использованием на новых или необычных поверхностях рекомендуется провести тест на небольшом участке.

Напомним, мы уже писали, как очистить краны до блеска.

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