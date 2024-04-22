Как защитить растения от тли с помощью дешевой специи: полезный лайфхак
Помните, как наши бабушки и дедушки спасали свои огороды от тли без химии? Сегодня мы поделимся с вами одним из их секретов.
С помощью молотого красного перца вы сможете оградить свои растения от тли и сохранить урожай. Об этом пишет prostoway.
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Что вам понадобится:
- 1 литр воды
- 2 пакетика молотого красного перца (50 г)
- Мыло (для лучшего прилипания)
- Вода для разведения
Как приготовить:
- Вскипятите 1 литр воды.
- Добавьте в кипящую воду 2 пакетика молотого красного перца.
- Убавьте огонь и варите 15 минут.
- Снимите с огня и дайте настояться 24 часа.
- Перед использованием разведите концентрат 5 л воды.
- Добавьте немного мыла, чтобы раствор лучше прилипал к листьям.
Как применять:
- Полученным раствором опрыскивайте растения, пораженные тлей.
- Повторяйте обработку раз в 7-10 дней до полного исчезновения вредителя.
Помните:
- Обработку лучше проводить утром или вечером, когда нет солнечного света.
- Не используйте слишком концентрированный раствор, чтобы не обжечь растения.
- Этот метод безопасен для людей и животных.
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