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Как защитить растения от тли с помощью дешевой специи: полезный лайфхак

Игорь Романько

Как защитить растения в саду от тли
Как защитить растения в саду от тли

Помните, как наши бабушки и дедушки спасали свои огороды от тли без химии? Сегодня мы поделимся с вами одним из их секретов.

С помощью молотого красного перца вы сможете оградить свои растения от тли и сохранить урожай. Об этом пишет prostoway.

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Что вам понадобится:

  • 1 литр воды
  • 2 пакетика молотого красного перца (50 г)
  • Мыло (для лучшего прилипания)
  • Вода для разведения

Как приготовить:

  1. Вскипятите 1 литр воды.
  2. Добавьте в кипящую воду 2 пакетика молотого красного перца.
  3. Убавьте огонь и варите 15 минут.
  4. Снимите с огня и дайте настояться 24 часа.
  5. Перед использованием разведите концентрат 5 л воды.
  6. Добавьте немного мыла, чтобы раствор лучше прилипал к листьям.

Как применять:

  • Полученным раствором опрыскивайте растения, пораженные тлей.
  • Повторяйте обработку раз в 7-10 дней до полного исчезновения вредителя.

Помните:

  • Обработку лучше проводить утром или вечером, когда нет солнечного света.
  • Не используйте слишком концентрированный раствор, чтобы не обжечь растения.
  • Этот метод безопасен для людей и животных.

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