Как защитить сад или огород от змей: пригодятся растения с резким ароматом

Специалисты отмечают, что в этом году количество змей в Украине значительно возросло. Теперь их можно встретить даже в крупных городах. Особенно много их возле частных домов, где они обитают в садах, на огородах и клумбах.

Хотя, например, ужи не представляют опасности для людей, встречаются и ядовитые змеи, которые могут быть очень опасными. Поэтому специалисты советуют высаживать вокруг двора определенные виды растений, которые своим запахом отпугивают пресмыкающихся. Об этом пишет ТСН.

Какие растения отпугивают ужей и других змей?

Хризантемы. Эти красивые цветы содержат пиретрум — химическое соединение, которое смертельно для змей. Кроме того, пиретрум используют как природный инсектицид для борьбы с тлей, муравьями и клещами.

Чеснок . Змеи очень не любят запах этого овоща. Эффективнее всего делать из чеснока настойку и периодически опрыскивать ею территорию вокруг дома.

. Змеи очень не любят запах этого овоща. Эффективнее всего делать из чеснока настойку и периодически опрыскивать ею территорию вокруг дома. Желтая ольха. Это растение не только отпугивает пресмыкающихся, но и привлекает в сад разные виды бабочек.

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Полынь. Змеи совершенно не переносят запах полыни. Поэтому, если полынь растет на вашем участке, она поможет защитить ваше подворье от пресмыкающихся.

Базилик . Эта ароматная трава не только отпугивает змей, но и является отличной приправой для салатов и мясных блюд.

. Эта ароматная трава не только отпугивает змей, но и является отличной приправой для салатов и мясных блюд. Бархатцы . Эти цветы отпугивают не только змей, но и грызунов благодаря своему резкому аромату.

. Эти цветы отпугивают не только змей, но и грызунов благодаря своему резкому аромату. Лимонник . Это растение часто используют в средствах от насекомых, и оно также эффективно борется с ужами и ядовитыми змеями.

. Это растение часто используют в средствах от насекомых, и оно также эффективно борется с ужами и ядовитыми змеями. Падуб. Этот вечнозеленый кустарник чрезвычайно токсичен для пресмыкающихся и людей благодаря сапонинам, которые вызывают рвоту и диарею.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие растения защищают от вредителей.

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