Как защитить собаку от клещей и что делать, если паразит уже укусил: действенные советы

Когда наступает теплое время года, наши четвероногие друзья радуются возможности дольше гулять на природе. Однако, вместе с этим, возрастает и вероятность столкновения с вредными насекомыми.

Известно, что укусы клещей могут быть очень опасными для собак, иногда даже приводя к трагическим последствиям. Об этом пишет ТСН.

Безусловно, основой для обеспечения безопасности вашей собаки является систематическая профилактика. Эксперты рекомендуют обратить внимание на:

таблетки – важно соблюдать график приема и адаптировать дозировку в зависимости от веса животного;

капли на холке – применять примерно каждые две недели для наилучшей защиты;

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шампунь против паразитов – избегайте его использования за несколько дней до и после применения антипаразитарных средств;

спрей для защиты – обрабатывайте животное осторожно, чтобы избежать попадания спрея в дыхательные пути;

противопаразитарные ошейники – выбирайте содержащие активные вещества для отпугивания вредителей;

одежда для прогулок – комбинезон может стать оптимальным выбором для защиты от паразитов;

вакцинация – проводите ее в авторизованных ветеринарных клиниках или дома, следуя всем инструкциям.

Всегда проверяйте своего четвероногого друга после прогулок. Клещи часто прячутся на таких участках, как холка, бедра или уши. Чтобы избежать укусов, важно обнаружить паразита, пока он еще не проник глубоко в шерсть.

Что делать, когда клещ уже укусил вашего пса

В случае, когда клещ все же укусил животное, сохраняйте спокойствие. Удаление клеща возможно без посторонней помощи. Имея под рукой перчатки, пинцет и антисептик, аккуратно извлеките паразита, убедившись, что все его части были удалены. Дезинфицируйте место укуса и внимательно следите за поведением со

Напомним, ранее UAportal рассказывал о симптомах и советах, которые помогут вовремя обнаружить клеща на вашем домашнем любимце.

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