Как защитить вещи от деформации и цветовой потери во время стирки: действенный лайфхак от хозяек

На рынке существует множество средств для стирки цветных и белых вещей, хорошо удаляющих загрязнение. Однако не все из них эффективны против всех видов пятен. Хозяйки часто имеют дело с деформацией вещей после многократной стирки, потерей цвета и другими неприятностями.

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Об этом пишет Ukr.media.

Невероятно, но обыкновенный сахар может помочь в решении этих проблем. Главное – знать, как его использовать, и тогда ваши вещи останутся в отличном состоянии на длительное время.

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Защита от деформации и потери цвета

Кристаллы сахара могут эффективно защищать изделия из натуральных тканей, таких как кашемир, шелк, шерсть, хлопок, от деформации во время стирки. Добавление сахара во время каждой стирки может сохранить яркость цвета надолго.

Сахар выступает в роли эффективного отбеливателя для белых и цветных вещей. Для использования его в машинке просто добавьте столовую ложку сахара в отсек, куда обычно наливаете стиральный порошок.

Ручная стирка

Для ручной стирки растворите столовую ложку сахара в тазу с пятью литрами воды и поместите туда вещи. Цветные вещи можно прополоскать через час, а для белых – всего пол часа.

Кроме сахара можно использовать другие бытовые средства для стирки. К примеру, пищевая сода отбеливает вещи и удаляет пятна пота и накипь из машины. Поваренная соль также помогает смягчить воду и может быть использована в качестве бельевого кондиционера.

Напомним, мы уже писали, как сделать бюджетное средство для стирки.

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