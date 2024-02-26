Как защитить земельный участок от кротов: топ действенных методов

Хотя кроты и выглядят милыми и невинными созданиями, на самом деле они могут нанести значительный вред садовому участку. Кроме неэстетических бугорков и поврежденного газона, подземные ходы кротов повреждают корни растений, уничтожая их. Неудивительно, что многие огородники задумываются, как избавиться от кротов на огороде. Об этом пишет Яблочко.

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Существует много способов борьбы с кротами. Но, как и в случае с улитками, использовать химию не обязательно. Рассмотрим гуманные методы, как избавиться от кротов на участке.

Как выгнать кротов из участка народными средствами

Действенность подручных средств против вредителей не всегда высока. Поэтому советуем совмещать методы для лучшего эффекта.

При наличии неограниченного доступа к воде можно попытаться затопить кротовые ходы. Для этого шланг вставляют в нору и включают сильный напор. Конечно, придется потратить немало воды. Процесс должен длиться как минимум несколько часов и повторяться несколько дней подряд.

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Поскольку кроты имеют хорошее обоняние, они не переносят некоторых запахов. Этим можно воспользоваться, высадив по периметру участки бархатцы и нарциссы. Также кротам не нравятся черная фасоль и бобы.

Для эффективной борьбы можно положить в нору кусочки сельди или тряпки, замоченные в нефтепродуктах или нафталине. Кроты не переносят такие запахи.

Напомним, мы уже писали, как гуманно избавиться от кротов на огороде.

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