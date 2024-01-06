Как засолить сало так, чтобы оно получилось вкусным, а кожица – мягкой

Соленое сало может быть еще вкуснее, если прибегнуть всего к одному секрету. Тогда кожура будет мягкой, а само сало очень аппетитным и вкусным.

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Для этого приготовьте рассол из литра воды, добавив сахар, соль, лавровый лист, душистый горошек и черный перец. Когда рассол остынет, всыпьте чайную ложку пищевой соды. Именно последний ингредиент сделает сало более мягким.

Чтобы просолка была равномерной, порежьте его на куски по 100-150 г.

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Кроме этого, предлагаем проверенный рецепт для засолки сала в рассоле.

Ингредиенты:

1 кг сала

1 л воды

100 г соли

20 г сахара

5-10 лавровых листьев

10-15 горошин черного перца

Способ приготовления:

Сало порежьте на кусочки толщиной 2-3 см. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, затем снимите с огня и охладите. Залейте сало холодным рассолом и поставьте в холодильник на 5-7 дней.

Через 5-7 дней сало будет готово. Оно будет обладать нежным, пикантным вкусом и ароматом.

Вот несколько советов по засолке сала в рассоле:

Лучше всего использовать свежее, а не замороженное сало.

Для насыщенного вкуса можно добавить в рассол другие ингредиенты, такие как чеснок, лук, морковь или зелень.

Сало можно солить в любой посуде, которая подходит для хранения в холодильнике.

Чтобы сало не потеряло форму, его можно засолить в банках или бутылках.

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