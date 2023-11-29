Как заставить герань цвести: интересный лайфхак с иглой

Чтобы заставить герань цвести, достаточно воспользоваться обычной булавкой. Процедуру рекомендуется начать с дезинфекции шпильки в обычном спирте, после чего проколоть стебель в нескольких местах.

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Украинское издание "На пенсии" поделилось интересным методом, как вызвать цветение гераней с помощью простой манипуляции. Важно не переусердствовать: при многих уколах (не более 10) на кусте герани может возникнуть стресс.

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Укол шпилькой или обычной иглой вызывает у растения стресс, что побуждает ее начать производить цветоносы – свое потомство. Как правило, первые цветы можно ожидать через 7–10 дней после таких манипуляций.

Этот метод позволяет "поощрить" герань цвести в любое время года. В контексте общего ухода за геранью также важно учитывать ее подкормку, обрезку и прививку. Рекомендуется размещать горшки с этими цветами на солнечной стороне.

Способ уколов шпильки используется, когда обычный уход не приводит к цветению растения.

Напомним, мы рассказывали, как выбирать букет своей любимой.

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