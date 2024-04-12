Как заставить муравьев покинуть ваш дом: простой лайфхак

Миниатюрные муравьи способны найти убежище в вашем доме. Они проникают через маленькие отверстия и системы вентиляции. Эти насекомые являются переносчиками заболеваний, поэтому важно предотвратить их длительное проживание в вашем доме.

Необходимо немедленно начать борьбу с этими незваными гостями. О действенном лайфхаке, который поможет изгнать муравьев пишет ProstoWay.

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Как выгнать муравьев из дома

Для того чтобы эффективно избавиться от муравьев, вы можете использовать следующий метод. Возьмите борную кислоту в качестве основного компонента. Приготовьте смесь, соединив 1 чайную ложку этой кислоты с 1 чайной ложкой кукурузного крахмала. Альтернативно, можете растворить 10 чайных ложек сахара в стакане воды и добавить 1 чайную ложку борной кислоты.

Разместите эту приманку вдоль дорожек, по которым ходят муравьи. Маленькие емкости со сладкой водой и борной кислотой поставьте вблизи мест, где вы заметили насекомых.

Не забывайте обновлять приманку каждые несколько дней для поддержания ее свежести. Также при борьбе с муравьями важно хранить продукты закрытыми и не оставлять еду на кухонном столе или тумбочке.

Напомним, ранее UAportal рассказывал об эффективных методах, которые помогут быстро избавиться от тараканов в доме.

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