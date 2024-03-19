Как заставить рассаду прорасти, если она "уснула": полезный лайфхак
Выращивание рассады – дело хлопотное. Иногда семена прорастают долго, и мы не знаем, что делать. Не беспокойтесь, есть несколько способов помочь им.
С помощью этих советов ваша рассада обязательно прорастет быстро и будет здорова. Советами поделились на сайте apostrophe.ua.
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Почему рассада может расти медленно?
- Почва: тяжелая почва плохо пропускает воздух и воду, задерживающую прорастание.
- Полив: чрезмерность или недостаток влаги вредят растениям.
- Рассаде требуется много света, иначе она будет слабой.
- Температура: резкие перепады температур вредят нежным побегам.
Что делать, если рассада не прорастает?
1. Распушите почву.
Возьмите зубочистку и сделайте небольшие отверстия в грунте между строчками. Это улучшит доступ воздуха к корням.
2. Проверьте влажность.
Нажмите пальцем на грунт. Если он прилипает, значит, полива достаточно. Если палец остается чистым, полейте рассаду.
3. Используйте стимуляторы роста.
Это поможет вашим саженцам справиться со стрессом и быстрее прорасти.
4. Обеспечьте рассаду светом и теплом.
Поставьте емкости с рассадой на солнечное место и берегите от перепадов температур.
5. Добавьте удобрения.
После пикировки можно подкормить рассаду специальными удобрениями для рассады.
Обратите внимание:
- Не все семена прорастают с одинаковой скоростью. Некоторым может потребоваться больше времени.
- Не переувлажняйте почву, иначе рассада может загнить.
- Не держите рассаду под прямыми солнечными лучами, в противном случае она может сгореть.
Напомним, мы уже писали, как вырастить крепкую рассаду с марта.
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