Как заставить рассаду прорасти, если она "уснула": полезный лайфхак

Выращивание рассады – дело хлопотное. Иногда семена прорастают долго, и мы не знаем, что делать. Не беспокойтесь, есть несколько способов помочь им.

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С помощью этих советов ваша рассада обязательно прорастет быстро и будет здорова. Советами поделились на сайте apostrophe.ua.

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Почему рассада может расти медленно?

Почва: тяжелая почва плохо пропускает воздух и воду, задерживающую прорастание.

тяжелая почва плохо пропускает воздух и воду, задерживающую прорастание. Полив: чрезмерность или недостаток влаги вредят растениям.

чрезмерность или недостаток влаги вредят растениям. Рассаде требуется много света, иначе она будет слабой.

требуется много света, иначе она будет слабой. Температура: резкие перепады температур вредят нежным побегам.

Что делать, если рассада не прорастает?

1. Распушите почву.

Возьмите зубочистку и сделайте небольшие отверстия в грунте между строчками. Это улучшит доступ воздуха к корням.

2. Проверьте влажность.

Нажмите пальцем на грунт. Если он прилипает, значит, полива достаточно. Если палец остается чистым, полейте рассаду.

3. Используйте стимуляторы роста.

Это поможет вашим саженцам справиться со стрессом и быстрее прорасти.

4. Обеспечьте рассаду светом и теплом.

Поставьте емкости с рассадой на солнечное место и берегите от перепадов температур.

5. Добавьте удобрения.

После пикировки можно подкормить рассаду специальными удобрениями для рассады.

Обратите внимание:

Не все семена прорастают с одинаковой скоростью. Некоторым может потребоваться больше времени.

Не переувлажняйте почву, иначе рассада может загнить.

Не держите рассаду под прямыми солнечными лучами, в противном случае она может сгореть.

Напомним, мы уже писали, как вырастить крепкую рассаду с марта.

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