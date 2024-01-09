Как заставить ребенка помыть голову, если он ненавидит этот процесс

Мытье головы для некоторых детей может быть настоящим испытанием. Они могут бояться воды, не любить ощущение шампуня на волосах или просто не хотеть тратить время на этот процесс.

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Специалисты из "Наша мама" отмечают, что если ваш ребенок не любит мыть волосы, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь ему.

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Во-первых, важно помнить, что дети не всегда любят купаться и это нормально. Если ваш ребенок не боится воды, но просто не любит ощущение шампуня или мыла, вы можете попробовать использовать щадящее средство для мытья волос.

Если ваш ребенок боится воды, вы можете попытаться постепенно приучить его к мытью головы. Сначала просто смочите волосы ребенка, затем нанесите шампунь и смойте их. Постепенно увеличивайте количество воды, пока ребенок не привыкнет к нему.

Вы также можете попытаться отвлекать ребенка во время мытья головы. Расскажите ей историю, поиграйте в игру или просто пойте песню. Это поможет ей сосредоточиться на чем-то другом, кроме мытья головы.

Например, используйте реквизит, чтобы занять ребенка. Зеркало, кукла или даже наклейки на стене могут помочь отвлечь ребенка от мытья головы. Попробуйте разрешить ребенку самостоятельно применять свой шампунь. Это может помочь ему почувствовать себя под большим контролем.

Дайте ребенку сухое полотенце, пусть держит в руках, пока вы моете голову. Это поможет ей почувствовать себя более удобно, когда вода попадет на лицо.

Можно попробовать надеть на ребенка водозащитные очки или специальный головной убор для мытья. Он надевается на голову и защищает лицо от попадания воды.

Родителям маленьких детей советуют попробовать "партнерскую" мойку головы. Кто-то из родителей можно взять ребенка на руки, а другой – мыть голову обоим. Или во время приема ванны мать или отец могут вместе с ребенком мыть голову "наперегонки" - кто первый вымыл, тот и выиграл. Таким образом ребенок будет воспринимать мойку головы как угрожающее явление, а ассоциировать этот процесс, как способ поиграть или провести время с родителями.

Как часто можно мыть голову ребенку

Специалисты говорят, что чем меньше ребенок, тем реже нужно ему мыть голову, чтобы не повредить липидный слой кожи.

Для примера малышам до года мыть волосы с шампунем достаточно раз в две недели. Детям от двух лет можно мыть голову с шампунем раз в неделю.

Обратите внимание, что температура воды для мытья головы должна быть немного ниже, чем температура воды для мытья тела – примерно 35 градусов.

Шампунь наносить на кожу головы не рекомендуется. Сначала налейте его немного себе на руки, затем вспените и самую пену нанесите на мокрые волосы и легко помассируйте. Не забудьте тщательно промывать волосы ребенка.

Специалисты не советуют расчесывать мокрые волосы, а дождаться пока они просохнут, после чего необходимо аккуратно пройтись по нему гребнем.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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