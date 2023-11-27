Как заставить рождественского цветения: действенный метод

Если декабрист отказывается от цвести, вы можете заставить его выпустить бутоны, что будет способствовать повторному цветению растения. Цветение рождественского праздника приходится на ноябрь-январь, создавая летнюю атмосферу в холодные зимние вечера. Неприхотлив в уходе, но декабрист может не цвести, если неправильно за ним ухаживать, пишет glavred.

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Обеспечьте регулярный полив, избегая переувлажнения и подобрайте правильный размер горшка, поскольку декабристы любят тесноту.

Период отдыха растения, когда температура снижается и полив ограничен, важен для достижения оптимального цветения. Опрыскивание растения помогает увеличить влажность воздуха, а исключение прямого солнечного света способствует его здоровью и цветению.

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Для ускорения цветения декабриста рекомендуется прищипывать примерно через месяц после зимнего цветения. Это помогает растению расцветать пышнее и радовать вас на протяжении многих лет. При прищипывании следует вращать веточку по часовой стрелке, избегая использования ножниц.

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