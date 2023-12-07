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Как завоевать расположение кота: 8 советов владельцев

Игорь Романько

Что делать, чтобы понравиться коту

Если ваш кот избегал вас, это может быть вызвано рядом причин. Но есть способы, которые помогут вам улучшить отношения и завоевать расположение пушистого друга.

Если вы соблюдаете определенные правила и знаете "кошачий язык тела", это может облегчить общение с вашим четырехлапым другом, пишет "Телеграф".

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Признаки того, что кот настроен к дружбе:

  1. Если хвост кота поднят вверх, а верхняя часть опрокинута, это свидетельствует о дружбе и радости.
  2. Расширенные зрачки могут являться признаком напряжения или неприязненного настроения.
  3. Когда уши кота направлены вперед, это свидетельствует о заинтересованности и позитивном отношении.
  4. Если кот подходит без страха, это хороший знак.

Признаки того, что кот может не быть настроен к общению:

  1. Расширенные зрачки могут свидетельствовать о напряжении или стрессе.
  2. Такое движение может указывать на неуверенность или раздражение.
  3. Сниженные или прилегающие уши могут свидетельствовать о напряжении или неприязненном отношении.
  4. Если кот избегает контакта, это может являться признаком того, что ему сейчас лучше не взаимодействовать.

Как понять, что вы делаете коту приятно?

Вот несколько советов:

  1. Котам не всегда нравится, когда им смотрят в глаза, поскольку это может вызвать стресс.
  2. Попытайтесь отображать кошачий язык тела, это может снизить уровень тревоги.
  3. Медленное моргание в сторону кота может стать знаком дружбы и расслабления.
  4. Подождите, пока кот сам подойдет к вам, не прикасаясь к нему, это поможет построить доверие.
  5. Предлагайте кошке указательный палец и посмотрите, прижимает ли она к нему голову, это может быть признаком готовности к объятиям.
  6. Вознаграждайте кота лакомством, поглаживая его, это поможет ассоциировать вас с чем-нибудь приятным.
  7. Избегайте громкого голоса, говорите тихо и спокойно, это расслабит кота.
  8. Гладьте кота там, где он это любит, избегая тех мест, которые вызывают стресс.

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