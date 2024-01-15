Какая каша лучше всего подходит для домашних собак: советы ветеринаров

Крупу можно давать собаке, но не всю. Большинство известных нам сортов злаков не рекомендуется для домашних животных, поскольку содержат глютен, который может вызвать пищевую непереносимость или аллергию.

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К безглютеновым сортам круп относятся гречка, амарант и киноа. Эта крупа является ценным источником сложных углеводов, белка, минералов и витаминов, пишет uapress.kyiv.ua.

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Из безглютеновых круп для собак наиболее полезны гречка и амарант. Гречка содержит много белка и клетчатки, а амарант – железа, магния и витаминов группы B.

Организм собаки не полностью переваривает крахмал, поэтому кашу следует давать собаке в ограниченном количестве. Взрослая собака может получать не более 10 г углеводов на каждый килограмм веса тела в сутки.

Кроме каши, собакам можно давать другие растительные продукты, например овощи, фрукты, бобовые, зелень. Также можно кормить собаку готовым кормом для собак, которая, как правило, содержит разнообразные растительные ингредиенты.

Общие рекомендации по кормлению собак кашей

Используйте безглютеновые крупы, такие как гречка, амарант или киноа.

Дайте собаке кашу в ограниченном количестве, не больше 10 г углеводов на каждый килограмм веса тела в сутки.

Добавьте к каше другие полезные ингредиенты, например овощи, фрукты или зелень.

Если вы не уверены, как кормить собаку кашей, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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