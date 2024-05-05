Какая прическа подойдет для прямоугольного лица: стилисты показали лучшие варианты (фото)

Если ваша форма лица прямоугольна, существует множество стильных причесок, которые помогут подчеркнуть свои лучшие черты. Предлагаем 10 идей для ежедневных образов, которые будут актуальны постоянно.

Эксперты по красоте отмечают, что с такой формой лица женщинам очень легко подобрать прическу, которая скроет недостатки и подчеркнет лучшие черты.

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1. Гладкие прядки:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Этот стильный стиль прекрасно подчеркивает четкие линии прямоугольного лица. Используйте утюг или фен, чтобы создать гладкую прическу на волосах средней длины. Этот стиль прост в уходе и всегда смотрится безупречно.

2. Пляжные волны:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Легкие, непринужденные волны – это отличный способ добавить объема и текстуры вашим волосам. Используйте текстурирующий спрей или мусс, чтобы создать пляжный эффект, а затем немного смягчите локоны пальцами.

3. Светлый боб с челкой:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Этот стильный боб с челкой подчеркнет ваши глаза и скулы. Добавьте немного текстуры, чтобы сделать образ более интересным.

4. Светлые локоны:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Мягкие локоны прекрасно обрамляют лицо, придавая ему более округлую форму. Используйте плойку или бигуди, чтобы создать локоны, а затем расчешите их расческой с широкими зубцами.

5. Центральный пробор:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Прямой пробор визуально удлиняет лицо. Соедините его с гладкими прядями или слегка волнистыми волосами, чтобы получить элегантный и современный образ.

6. Пучок балерины:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Этот классический пучок подчеркнет вашу шею и скулы. Вы можете сделать его гладким и четким или немного растрепанным, чтобы придать ему непринужденность.

7. Распущенный пучок:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Более мягкий вариант пучка балерины, этот стиль прекрасно подходит для повседневной носки. Вытяните несколько прядей волос вокруг лица, чтобы добавить ему мягкость.

8. Короткие порывистые слои:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Эти слои придают объем и текстуру волосам, а также визуально смягчают черты лица.

9. Природные пряди:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Позвольте волосам падать естественным образом, чтобы подчеркнуть вашу красоту. Этот стиль не требует много усилий, но всегда смотрится эффектно.

10. Объемный верх:

Прически для женщин с прямоугольным лицом. Источник: allthingshair.com

Добавьте немного объема у корней волос, чтобы визуально удлинить лицо. Используйте расческу с широкими зубцами или мусс для объема.

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