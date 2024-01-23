Какая рыба самая полезная: правила выбора и приготовления

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Все знают о потенциальной пользе рыбы.

Однако, все же потребление мяса намного превышает потребление представителей рыб.

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Риба – це в першу чергу джерело високоякісного білка.

Риба впливає не тільки на об’єм талії, але й на інші органи тіла та функції, включаючи печінку, мозок і навіть сон.

Риба насичена омега-3 жирними кислотами і вітамінами, такими як D і B2 (рибофлавін).

Риба багата кальцієм і фосфором, а також чудовим джерелом мінералів, таких як залізо, цинк, йод, магній і калій.

Рекомендована норма вживання риби - принаймні два рази на тиждень як частини здорового раціону.

Здорове серце та мозок

Риба є важливим джерелом омега-3 жирних кислот, які підтримують наше серце і мозок здоровими. Наш організм не виробляє омега-3 жирні кислоти, тому ми повинні отримувати їх з їжею.

Вони містяться в усіх видах риби, але особливо багато їх в жирній рибі(лосось, форель, сардини, оселедець, скумбрія, тунець)

Вживання риби допоможе:

підтримувати здоров’я серця, знижуючи кров’яний тиск, зменшуючи ризик раптової смерті, серцевого нападу, порушення серцевого ритму та інсульту.

підтримувати здорову роботу мозку та розвитку зорового апарату та нервової системи у дитини під час вагітності.

знизити ризик депресії, хвороби Альцгеймера, деменції та діабету.

запобігати запаленню і зниження ризику артриту.

з передменструальними симптомами у жінок.

Важливо!

Коефіціент користі продукту може змінюватись залежно від способу приготування та подачі.

Тому, рекомендовано не засмажувати до чорних кірок для запобігання утворення продуктів глікації – головних винуватців старіння.

Адже ми всі тут зібрались, щоб довше залишатись молодими та здоровими?

Вагітним необхідно уникати вживання сирої риби (тартар, суші).

З турботою про вас!

Джерело.