Какая траектория поворота налево верна в таком случае: задача на знание ПДД (видео)

К перекрестку подъехал красный автомобиль, водитель которого намерен повернуть налево. Для этого ему предложены две траектории: поворот с правой полосы движения и поворот с реверсивной полосы.

Какая траектория поворота верна в изображенной ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

Реверсивная полоса применяется для регулирования движения транспортных средств на дорогах или по полосам проезжей части, направление движения на которых может изменяться на противоположное. На участке также установлен реверсивный светофор.

Читайте также: Можно ли водителю подобрать пассажира в таком месте: задача на знание ПДД (видео)

Зеленая стрелка на светофоре позволяет водителю использовать реверсивную полосу для движения. Поскольку водитель имеет право заехать на среднюю полосу, то перед поворотом налево он обязан сначала заехать на нее, чтобы выполнить поворот из крайнего левого положения.

Таким образом, водитель должен возвращаться по второй траектории.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!