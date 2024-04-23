rus
Українська
Лайфхаки

Какие 3 вида цветов обязательно нужно обрезать для пышного цветения летом

Игорь Романько

Какие цветы обязательно нужно обрезать весной
Какие цветы обязательно нужно обрезать весной

Весна в разгаре, а это значит, что пора не только для дачных работ, но и для ухода за цветами. Не забудьте уделить внимание своим любимцам на клумбе, ведь некоторые из них нуждаются в срочной обрезке, чтобы порадовать вас пышным цветением.

Следуя этим простым советам, которыми поделились на сайте Daily Express, вы сможете сделать ваши цветники еще более яркими и пышными.

Читайте также: Как правильно подкармливать пионы весной для обильного цветения: советы экспертов

Вот какие цветы стоит обрезать прямо сейчас:

Розы:

  • Кустовые розы нуждаются в обрезке, если вы не успели сделать это раньше.
  • Обрежьте все мертвые и поврежденные ветви, а также сформуйте куст, удаляя лишнее.
  • Не жалейте веток, если их слишком много, и удалите слишком тонкие побеги.
  • Срезайте побеги под углом 45 градусов, а также укоротите слишком длинные стебли.

Гортензии:

  • Этот вид гортензии, шершавый, требует обрезки весной.
  • Обратите внимание также на древовидную и метельчатую гортензии, им также нужен уход.
  • Удалите лишнее и не оставляйте слишком много стеблей. Это поможет кустам обильно цвести, ведь они смогут отдавать все силы нескольким веткам, а не множеству маленьких побегов.

Буддлея:

  • Это растение рекомендуется обрезать в феврале или марте, но если вы не успели, то есть еще шанс.
  • Срезайте ветки, чтобы они не были слишком длинными.
  • Сформируйте куст, так побеги буддлеи будут лучше цвести.
  • Если растение стало слишком высоким и густым, без сожаления срежьте примерно половину. Не бойтесь, буддлея быстро отрастет и порадует вас новыми цветами.

Помните:

  • Обрезка стимулирует цветение и рост растений.
  • Используйте острый секатор, чтобы не повредить растение.
  • После обрезки обработайте срезы садовым варом.

Предлагаем также узнать, как посадка роз весной может привести к пышному цветению.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-огород