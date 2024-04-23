Какие 3 вида цветов обязательно нужно обрезать для пышного цветения летом
Весна в разгаре, а это значит, что пора не только для дачных работ, но и для ухода за цветами. Не забудьте уделить внимание своим любимцам на клумбе, ведь некоторые из них нуждаются в срочной обрезке, чтобы порадовать вас пышным цветением.
Следуя этим простым советам, которыми поделились на сайте Daily Express, вы сможете сделать ваши цветники еще более яркими и пышными.
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Вот какие цветы стоит обрезать прямо сейчас:
Розы:
- Кустовые розы нуждаются в обрезке, если вы не успели сделать это раньше.
- Обрежьте все мертвые и поврежденные ветви, а также сформуйте куст, удаляя лишнее.
- Не жалейте веток, если их слишком много, и удалите слишком тонкие побеги.
- Срезайте побеги под углом 45 градусов, а также укоротите слишком длинные стебли.
Гортензии:
- Этот вид гортензии, шершавый, требует обрезки весной.
- Обратите внимание также на древовидную и метельчатую гортензии, им также нужен уход.
- Удалите лишнее и не оставляйте слишком много стеблей. Это поможет кустам обильно цвести, ведь они смогут отдавать все силы нескольким веткам, а не множеству маленьких побегов.
Буддлея:
- Это растение рекомендуется обрезать в феврале или марте, но если вы не успели, то есть еще шанс.
- Срезайте ветки, чтобы они не были слишком длинными.
- Сформируйте куст, так побеги буддлеи будут лучше цвести.
- Если растение стало слишком высоким и густым, без сожаления срежьте примерно половину. Не бойтесь, буддлея быстро отрастет и порадует вас новыми цветами.
Помните:
- Обрезка стимулирует цветение и рост растений.
- Используйте острый секатор, чтобы не повредить растение.
- После обрезки обработайте срезы садовым варом.
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