Какие 5 напитков лучше пить перед сном, для качественного отдыха

Качество сна зависит от многих факторов, включая то, что мы пьем перед сном. Некоторые напитки могут улучшить сон, а другие наоборот ухудшить его.

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Об этом пишет greenpost. Чтобы улучшить сон, рекомендуется избегать таких напитков перед сном как кофе, алкоголь, энергетики, соки из цитрусовых и напитки с кофеином, например, чай или кола.

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Теплое молоко с печеньем – это классическое сочетание, которое помогает уснуть. Некоторые эксперты считают, что это связано с тем, что молоко содержит триптофан, превращающийся в организме в мелатонин, гормон сна. Другие считают, что эффект теплого молока – это плацебо.

Банановый смузи – еще один полезный напиток, который можно выпить перед сном. Бананы содержат триптофан и магний, помогающие расслабиться и заснуть.

Мята оказывает успокаивающий эффект, поэтому чай с мятой – это хороший вариант для вечернего напитка. Мята также помогает снизить АД и нормализовать уровень сахара в крови, что также может положительно сказаться на качестве сна.

Вишневый сок содержит мелатонин, поэтому он может помочь уснуть. Стакан вишневого сока перед сном может улучшить качество сна и сделать его более глубоким.

Йогурт также содержит триптофан, который помогает уснуть. Кроме того, йогурт содержит кальций, который также необходим нормальному сну.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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