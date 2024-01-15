Какие 5 напитков лучше пить перед сном, для качественного отдыха
Качество сна зависит от многих факторов, включая то, что мы пьем перед сном. Некоторые напитки могут улучшить сон, а другие наоборот ухудшить его.
Об этом пишет greenpost. Чтобы улучшить сон, рекомендуется избегать таких напитков перед сном как кофе, алкоголь, энергетики, соки из цитрусовых и напитки с кофеином, например, чай или кола.
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- Теплое молоко с печеньем – это классическое сочетание, которое помогает уснуть. Некоторые эксперты считают, что это связано с тем, что молоко содержит триптофан, превращающийся в организме в мелатонин, гормон сна. Другие считают, что эффект теплого молока – это плацебо.
- Банановый смузи – еще один полезный напиток, который можно выпить перед сном. Бананы содержат триптофан и магний, помогающие расслабиться и заснуть.
- Мята оказывает успокаивающий эффект, поэтому чай с мятой – это хороший вариант для вечернего напитка. Мята также помогает снизить АД и нормализовать уровень сахара в крови, что также может положительно сказаться на качестве сна.
- Вишневый сок содержит мелатонин, поэтому он может помочь уснуть. Стакан вишневого сока перед сном может улучшить качество сна и сделать его более глубоким.
- Йогурт также содержит триптофан, который помогает уснуть. Кроме того, йогурт содержит кальций, который также необходим нормальному сну.
Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.
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