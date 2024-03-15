Какие 5 продуктов следует употреблять утром, чтобы избавиться от тревожности и стресса

Все мы знаем, что еда влияет на наше самочувствие. И это касается не только физической формы, но и эмоционального состояния. Оказывается, что некоторые продукты могут помочь снять тревожность и улучшить настроение.

Видео дня

То, что вы едите, может оказать значительное влияние на ваше эмоциональное самочувствие. Сбалансированный рацион с вышеперечисленными продуктами может помочь вам облегчить симптомы тревожности и улучшить ваше настроение, пишет ТСН.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Вот 5 продуктов, которые следует включить в свой рацион:

1. Авокадо: богат витаминами группы B, которые исследования связывают с уменьшением симптомов тревожности. Один авокадо содержит фолат, ниацин, пантотеновую кислоту, рибофлавин и витамин B6.

2. Яйца: содержат витамин D, который важен для функционирования нервной системы. Некоторые исследования показывают, что повышенный уровень витамина D может помочь снизить тревожность и депрессию.

3. Орехи и семена: орехи богаты цинком, а семена - магнием. Дефицит цинка может быть связан с тревожностью, а магний помогает улучшить настроение. Замечательными источниками магния являются семена чиа и семена тыквы.

4. Апельсины: богаты витамином C, который играет важную роль в реакции организма на стресс и улучшает настроение. Один апельсин содержит более половины рекомендованной суточной нормы витамина C.

5. Лосось: содержит омега-3 жирные кислоты, помогающие снизить уровень гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. Исследования показали, что омега-3 может снизить уровень кортизола на 33%.

Кроме этих продуктов важно также ограничить потребление:

искусственных подсластителей

кофеина

продуктов с высоким содержанием жира

продуктов с высоким содержанием сахара

рафинированных углеводов

газированных напитков

Обратите внимание:

Эта информация не является медицинским советом.

Если вы чувствуете тревожность, мешающую вам жить нормальной жизнью, обратитесь к специалисту.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!