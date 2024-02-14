Какие 5 сортов петуний следует выбрать для своего сада: простые советы

Петуния – настоящая королева дачного цветника. Ее пышное цветение и богатство цветов очаровывают взгляд и дарят эстетическое наслаждение в течение всего сезона.

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Современный рынок предлагает множество сортов петуний, что усложняет выбор. Как же не растеряться в этом разнообразии и подобрать петунии, которые идеально подойдут для вашего участка, рассказывает prostoway.

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Мы предлагаем вам 5 волшебных сортов, которые станут настоящим украшением вашего сада:

1. Дольче Флоренция F1:

Яркие цветы с пастельными нотами, изменяющими цвет в течение сезона.

Очаровательная игра оттенков, которая придает элегантности и изысканности.

2. Frost F1 Cherry:

Компактное растение с обилием двухцветных цветов.

Белая кайма создает необычный контраст с основным ярким цветом.

Прекрасный выбор для создания ярких акцентов в саду.

3. Валентина F1:

Высота кустов до 40 см.

Цветение начинается в мае.

Цветы напоминают гвоздику, придавая саду неповторимый шарм.

4. Триумф бордовая F1:

Глубокий бордовый цвет и волнистые лепестки.

Изысканная и элегантная петуния, которая станет изюминкой цветника.

5. Shock Wave F1 Denim:

Идеальный сорт для выращивания контейнеров.

Раннее цветение и множество миниатюрных цветов.

Компактный куст (до 30 см) – отличный выбор для небольших участков.

Подбирая петунии для вашего сада, примите во внимание:

Условия освещения и грунта.

Цветовая гамма и размеры вашего цветника.

Ваши личные предпочтения по поводу форм и цветов.

Не бойтесь экспериментировать и совмещать разные сорта петуний! Создавайте оригинальные композиции, которые будут радовать вас своим богатством и красотой на протяжении всего лета.

Напомним, мы уже писали, как сохранить цветы свежими на несколько недель.

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