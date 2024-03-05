Какие 5 вещей притягивают ссоры в дом: народные приметы
Верите в народные приметы? Тогда вам будет интересно узнать, какие вещи в доме, согласно поверьям, могут привлекать негатив и провоцировать ссоры.
Об этом пишет РадиоТрек. Конечно, не стоит слепо верить во все приметы. Но и игнорировать их не рекомендуется. Возможно, именно лишение определенных вещей поможет вам улучшить атмосферу в доме и наладить отношения с близкими.
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1. Хвойные ветки и композиции.
Их рекомендуется держать дома только на новогодние праздники. В другое время они могут привлекать недоразумения и скандалы.
2. Пустые бутылки и старые газеты.
Эти вещи считаются накопителями негатива, который может привести к нищете и нищете.
3. Старая одежда и обувь.
Такие вещи проникнуты энергетикой застоя и старости, что может отрицательно влиять на атмосферу в доме и провоцировать ссоры.
4. Сломанная мебель и бытовая техника.
Кроме того, что они портят эстетику жилья, они также согласно приметам привлекают финансовые проблемы и накапливают негатив.
5. Вещи, вызывающие неприятные воспоминания.
Избавьтесь от таких вещей, ведь они не только портят настроение, но и могут провоцировать новые споры.
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