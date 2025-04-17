Какие 6 овощей стоит высадить на огороде прямо сейчас: дадут ранний урожай

Весной, как только устанавливается теплая погода, можно начинать высаживать первые овощи. Главное – выбрать те культуры, которые хорошо переносят прохладу и быстро дают урожай. Некоторые из них могут порадовать урожаем уже через месяц-полтора после посева.

Среди таких быстрорастущих овощей особое место занимает редис. Он любит прохладную погоду, хорошо растет в рыхлой почве при достаточном солнце и поливе. С момента посева до сбора проходит всего 4–6 недель. К тому же, в пищу можно использовать не только корнеплоды, но и нежные листья. Об этом пишет РБК.

Еще один популярный весенний овощ – салат. Слоеные сорта вызревают за 5–8 недель, скорее всего — обычный листовой салат, тогда как кочанный или ромен потребуют немного больше времени. Растение легко выдерживает прохладу, однако чувствительно к морозам. Семена следует высевать на хорошо освещенных участках, не углубляя слишком в грунт.

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Шпинат также отлично подходит для весенней посадки. Он растет быстро, хорошо переносит прохладную погоду, а первый урожай можно собрать уже через 5–7 недель. Главное — не дать ему перейти в стадию цветения, потому что в жару листья становятся горькими.

Рукола привлекает не только быстрым ростом, но выразительным вкусом. Первые листики можно собирать через 3-4 недели. Ее легко выращивать – высевается поверхностно и не требует сложного ухода. Чтобы иметь свежую руколу постоянно, ее следует сеять с интервалом в несколько недель в течение сезона.

Кале, или листовая капуста, тоже отлично чувствует себя в холодную весеннюю погоду. Ее листья становятся даже вкуснее после легких заморозков. Кале можно выращивать как из семян, так и с рассады, постепенно срезая листья по мере созревания. Этот овощ устойчив к холоду и обладает высокой питательной ценностью.

Не стоит забывать и о репе — овоще, который постепенно возвращается на украинские огороды. Она дает урожай как в виде корнеплодов, так и листьев. Ранние сорта созревают уже через 6–8 недель. Особенно быстро растут японские сорта, обладающие нежным, деликатным вкусом.

Посадив эти овощи уже в апреле, можно получить первый витаминный урожай к началу лета.

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