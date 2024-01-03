Какие аксессуары будут в моде в 2024 году: три трендовых варианта
В новом сезоне в моде будут яркие и броские аксессуары, которые станут завершающим штрихом любого образа. Не бойтесь больших размеров и ярких деталей.
Об этом пишет Радиотрек.
Акцентное кольцо
Кольца продолжают оставаться одними из самых популярных аксессуаров. В 2024 году в тренде массивные кольца с яркими камнями или оригинальными формами. Такие украшения станут подлинным акцентом в вашем образе.
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Жемчуг
Жемчуг – это еще один тренд, который не теряет своей актуальности. В новом сезоне дизайнеры предлагают носить жемчуг разных форм и оттенков. Они могут стать отличным дополнением как к офисному, так и к повседневному образу.
Кафы
Кафы – это еще один тренд, который стоит взять на заметку. Эти серьги на одно ухо выглядят очень эффектно и необычно. Они станут отличным дополнением вечернего образа.
Напомним, мы уже писали, какие элементы будут в тренде в 2024 году.
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