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Какие блюда и закуски подают к шампанскому

Былим Елена

Какие блюда и закуски подают к шампанскому

Шампанское – это универсальный новогодний напиток. Его можно сочетать с разными блюдами.

Независимо от того, ищете ли вы что-нибудь, что можно сочетать с морепродуктами, птицей или свининой, есть виды шампанского, которые будут прекрасно подходить к приготовленным вами блюдам.

Как сообщает издание Townandcountrymag, нужно учитывать сладость шампанского и вкус еды, с которой вы его сочетаете.

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Каждое шампанское имеет свои собственные вкусы, но большинство видов шампанского имеют сладковатый привкус.

  • Brut Nature (0 грамм сахара)
  • Extra Brut (3-6 г сахара)
  • Brut (6-12 грамм сахара)
  • Extra Dry (12-17 г сахара)
  • Dry (17-32 г сахара)
  • Demi-sec (32-50 г сахара)
  • Doux – (более 50 граммов)

Какие блюда можно сочетать с шампанским

Если коротко, шампанское можно пить даже с быстрой едой. Важно найти нужный уровень сахара и правильные вкусы.

Какие блюда и закуски подают к шампанскому

Brut Nature – этот несладкий напиток подойдет к жареному мясу, лобстерам.

Extra Brut:

  • Лобстер
  • Острое горячее карри
  • Картофельное пюре и соус
  • Яблочный пирог

Brut:

  • Стейк
  • Жареный цыпленок
  • Азиатская кухня
  • Моллюски
  • Рыба со сливочным соусом
  • Бургеры с говядиной
  • Сыр
  • Халлуми
  • Белый трюфель
  • Жареный картофель и даже чипсы

Extra Dry:

  • Картофель фри или чипсы
  • Суши
  • Мидии
  • Креветки в коктейльном соусе
  • Острая еда
  • Красные ягоды
  • Косточковые фрукты
  • Выпечка с вареньем
  • Сыр

Dry

  • Суши
  • Красные ягоды
  • Косточковые фрукты
  • Выпечка с вареньем
  • тирамису
  • Лимонный пирог
  • Мороженое
  • Клубника в шоколаде
  • Молочный шоколад
  • Шоколадные трюфели

Demi-sec:

  • Курица
  • Фуа-гра
  • Попкорн
  • Шоколадный пудинг
  • Фруктовые десерты
  • Сыр
  • Красные ягоды
  • Косточковые фрукты
  • Десерты
  • Мороженое
  • Молочный шоколад
  • Шоколадные трюфели

Doux:

  • Выпечка с вареньем
  • Фруктовая выпечка
  • Торт
  • Мороженое
  • Клубника в шоколаде
  • Молочный шоколад
  • Шоколадные трюфели

Эксперты отмечают, что шампанское Rosé хорошо сочетается с острой едой и десертами из красных ягод.

Такое шампанское будет также смаковать со следующими блюдами:

  • Пицца
  • Утка
  • Рыба на гриле
  • Вяленая рыба
  • Вяленое мясо
  • Жареный цыпленок
  • Оленина
  • Фазан
  • Острая еда
  • Паста
  • Десерты
  • Молочный шоколад

А вот шампанские вина Blanc de Blancs и Blanc de Noirs больше всего подходят к изысканным блюдам:

  • Устрица
  • Икра
  • Рыба
  • Морепродукты
  • Мидии
  • Лобстер
  • Макароны и сыр
  • Сливочный сыр
  • Овощная пицца
  • Ананас
  • Груша
  • Бриош
  • Хлеб

Пино Нуар подают в виноград из черных сортов, черных ягод.

Напиток Pinot Meunier подходит с виноградом, косточковыми фруктами, темным шоколадом, грибами, орехами.

С чем пить просекко

Этот напиток пьют охлажденным до 6-8 градусов. Итальянское игристое вино сочетается с основными блюдами, закусками и десертами.

Оптимальные комбинации:

  • Prosecco Brut – подают из ризотто, пастой, сырами, блюдами из мяса и рыбы;
  • Prosecco Extra Dry – блюда из морепродуктов и бобовых;
  • Prosecco Dry – в десерт.

Раньше мы писали о рецепте безалкогольного шампанского на Новый год.

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