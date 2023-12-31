Какие блюда и закуски подают к шампанскому

Шампанское – это универсальный новогодний напиток. Его можно сочетать с разными блюдами.

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Независимо от того, ищете ли вы что-нибудь, что можно сочетать с морепродуктами, птицей или свининой, есть виды шампанского, которые будут прекрасно подходить к приготовленным вами блюдам.

Как сообщает издание Townandcountrymag, нужно учитывать сладость шампанского и вкус еды, с которой вы его сочетаете.

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Каждое шампанское имеет свои собственные вкусы, но большинство видов шампанского имеют сладковатый привкус.

Brut Nature (0 грамм сахара)

Extra Brut (3-6 г сахара)

Brut (6-12 грамм сахара)

Extra Dry (12-17 г сахара)

Dry (17-32 г сахара)

Demi-sec (32-50 г сахара)

Doux – (более 50 граммов)

Какие блюда можно сочетать с шампанским

Если коротко, шампанское можно пить даже с быстрой едой. Важно найти нужный уровень сахара и правильные вкусы.

Brut Nature – этот несладкий напиток подойдет к жареному мясу, лобстерам.

Extra Brut:

Лобстер

Острое горячее карри

Картофельное пюре и соус

Яблочный пирог

Brut:

Стейк

Жареный цыпленок

Азиатская кухня

Моллюски

Рыба со сливочным соусом

Бургеры с говядиной

Сыр

Халлуми

Белый трюфель

Жареный картофель и даже чипсы

Extra Dry:

Картофель фри или чипсы

Суши

Мидии

Креветки в коктейльном соусе

Острая еда

Красные ягоды

Косточковые фрукты

Выпечка с вареньем

Сыр

Dry

Суши

Красные ягоды

Косточковые фрукты

Выпечка с вареньем

тирамису

Лимонный пирог

Мороженое

Клубника в шоколаде

Молочный шоколад

Шоколадные трюфели

Demi-sec:

Курица

Фуа-гра

Попкорн

Шоколадный пудинг

Фруктовые десерты

Сыр

Красные ягоды

Косточковые фрукты

Десерты

Мороженое

Молочный шоколад

Шоколадные трюфели

Doux:

Выпечка с вареньем

Фруктовая выпечка

Торт

Мороженое

Клубника в шоколаде

Молочный шоколад

Шоколадные трюфели

Эксперты отмечают, что шампанское Rosé хорошо сочетается с острой едой и десертами из красных ягод.

Такое шампанское будет также смаковать со следующими блюдами:

Пицца

Утка

Рыба на гриле

Вяленая рыба

Вяленое мясо

Жареный цыпленок

Оленина

Фазан

Острая еда

Паста

Десерты

Молочный шоколад

А вот шампанские вина Blanc de Blancs и Blanc de Noirs больше всего подходят к изысканным блюдам:

Устрица

Икра

Рыба

Морепродукты

Мидии

Лобстер

Макароны и сыр

Сливочный сыр

Овощная пицца

Ананас

Груша

Бриош

Хлеб

Пино Нуар подают в виноград из черных сортов, черных ягод.

Напиток Pinot Meunier подходит с виноградом, косточковыми фруктами, темным шоколадом, грибами, орехами.

С чем пить просекко

Этот напиток пьют охлажденным до 6-8 градусов. Итальянское игристое вино сочетается с основными блюдами, закусками и десертами.

Оптимальные комбинации:

Prosecco Brut – подают из ризотто, пастой, сырами, блюдами из мяса и рыбы;

Prosecco Extra Dry – блюда из морепродуктов и бобовых;

– блюда из морепродуктов и бобовых; Prosecco Dry – в десерт.

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