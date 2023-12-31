Какие блюда и закуски подают к шампанскому
Шампанское – это универсальный новогодний напиток. Его можно сочетать с разными блюдами.
Независимо от того, ищете ли вы что-нибудь, что можно сочетать с морепродуктами, птицей или свининой, есть виды шампанского, которые будут прекрасно подходить к приготовленным вами блюдам.
Как сообщает издание Townandcountrymag, нужно учитывать сладость шампанского и вкус еды, с которой вы его сочетаете.
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Каждое шампанское имеет свои собственные вкусы, но большинство видов шампанского имеют сладковатый привкус.
- Brut Nature (0 грамм сахара)
- Extra Brut (3-6 г сахара)
- Brut (6-12 грамм сахара)
- Extra Dry (12-17 г сахара)
- Dry (17-32 г сахара)
- Demi-sec (32-50 г сахара)
- Doux – (более 50 граммов)
Какие блюда можно сочетать с шампанским
Если коротко, шампанское можно пить даже с быстрой едой. Важно найти нужный уровень сахара и правильные вкусы.
Brut Nature – этот несладкий напиток подойдет к жареному мясу, лобстерам.
Extra Brut:
- Лобстер
- Острое горячее карри
- Картофельное пюре и соус
- Яблочный пирог
Brut:
- Стейк
- Жареный цыпленок
- Азиатская кухня
- Моллюски
- Рыба со сливочным соусом
- Бургеры с говядиной
- Сыр
- Халлуми
- Белый трюфель
- Жареный картофель и даже чипсы
Extra Dry:
- Картофель фри или чипсы
- Суши
- Мидии
- Креветки в коктейльном соусе
- Острая еда
- Красные ягоды
- Косточковые фрукты
- Выпечка с вареньем
- Сыр
Dry
- Суши
- Красные ягоды
- Косточковые фрукты
- Выпечка с вареньем
- тирамису
- Лимонный пирог
- Мороженое
- Клубника в шоколаде
- Молочный шоколад
- Шоколадные трюфели
Demi-sec:
- Курица
- Фуа-гра
- Попкорн
- Шоколадный пудинг
- Фруктовые десерты
- Сыр
- Красные ягоды
- Косточковые фрукты
- Десерты
- Мороженое
- Молочный шоколад
- Шоколадные трюфели
Doux:
- Выпечка с вареньем
- Фруктовая выпечка
- Торт
- Мороженое
- Клубника в шоколаде
- Молочный шоколад
- Шоколадные трюфели
Эксперты отмечают, что шампанское Rosé хорошо сочетается с острой едой и десертами из красных ягод.
Такое шампанское будет также смаковать со следующими блюдами:
- Пицца
- Утка
- Рыба на гриле
- Вяленая рыба
- Вяленое мясо
- Жареный цыпленок
- Оленина
- Фазан
- Острая еда
- Паста
- Десерты
- Молочный шоколад
А вот шампанские вина Blanc de Blancs и Blanc de Noirs больше всего подходят к изысканным блюдам:
- Устрица
- Икра
- Рыба
- Морепродукты
- Мидии
- Лобстер
- Макароны и сыр
- Сливочный сыр
- Овощная пицца
- Ананас
- Груша
- Бриош
- Хлеб
Пино Нуар подают в виноград из черных сортов, черных ягод.
Напиток Pinot Meunier подходит с виноградом, косточковыми фруктами, темным шоколадом, грибами, орехами.
С чем пить просекко
Этот напиток пьют охлажденным до 6-8 градусов. Итальянское игристое вино сочетается с основными блюдами, закусками и десертами.
Оптимальные комбинации:
- Prosecco Brut – подают из ризотто, пастой, сырами, блюдами из мяса и рыбы;
- Prosecco Extra Dry – блюда из морепродуктов и бобовых;
- Prosecco Dry – в десерт.
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