Какие блюда на столе в Новый Год 2025 года принесут удачу

Новый 2025 год по восточному календарю будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи - хитрого, коварного, но одновременно изящного и мудрого существа, ценящего изысканность и качество во всем, включая праздничный стол.

Готовя новогоднее угощение, важно соблюдать определенные правила, чтобы угодить капризной покровительнице года. Прежде всего, нужно уделить особое внимание овощным блюдам. помидорами и перцем. Интересным вариантом станет грузинский салат. "Глехурад", но важно не переусердствовать с пряностями.

Вместо традиционного оливье стоит попробовать его вариации с курицей или создать совсем новый салат, например, "Гранатовый браслет" с курицей, грибами и черносливом. Как альтернативу классической "Шубе" можно подать салат "Курица под шубой".

Закуски тоже должны быть легкими и элегантными. Подходят канапе с разнообразными начинками, овощные брускеты, рулетики с овощами или тарталетки.

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Поскольку Змея – хищница, мясные блюда на столе обязательны. Для любителей студня подойдет вариант из курицы.

Десерты должны быть легкими и не слишком сладкими. Фруктовый салат или фруктовое желе будут лучшим выбором.

Сервируя стол, можно соблюсти концепцию "змейки" в расположении блюд – такой подход наверняка понравится покровительнице года.

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

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