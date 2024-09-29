Какие деревья категорически нельзя обрезать осенью, чтобы не потерять урожай

Осенью не все деревья нуждаются в обрезке. Некоторым достаточно легкой санитарной обрезки, а остальные вообще лучше оставить нетронутыми. Рассмотрим, какие деревья не следует обрезать в осенний период. Об этом пишет Униан.

Деревья, которым не рекомендуется осенняя обрезка

Мы уже обсуждали, какие деревья и как правильно обрезать осенью. Для остальных основательную обрезку лучше отложить до весны. Это касается следующих деревьев:

вишня

черешня

абрикос

персик

Для этих деревьев осенью допустима лишь легкая санитарная обрезка, при условии их прочности и здоровья. Молодые и недавно посаженные деревья лучше оставить без вмешательства.

Особенности обрезки вишни

Вишню можно обрезать с сентября по начало ноября. Ориентируйтесь на состояние дерева – они должны сбросить листья, что свидетельствует о замедлении сокодвижения. Это снизит стресс для дерева во время обрезки. Важно завершить процесс до наступления морозов.

Что можно обрезать в вишне:

Сухие, больные и поврежденные ветви

Ветви, растущие внутрь кроны

Ветви, направленные вниз

Прикорневый поросль

Также можно удалить побеги на перекрещивающиеся стволе и волчки. Формовку кроны лучше отложить на весну.

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Особенности обрезки абрикоса, персика и черешни

Для этих деревьев используют схожую технику осенней обрезки. Оптимальное время – середина октября, но учитывайте погодные условия. Важно, чтобы сокодвижение в дереве уже замедлилось, но до заморозков оставалось 2-3 недели.

Напомним, ранее UAportlal рассказывал, как правильно высаживать розы осенью, чтобы они укоренились в холода.

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