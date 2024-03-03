Какие деревья лучше всего подходят для живой изгороди
Живое ограждение – это не просто ограждение, но и украшение вашего двора. Она может быть цветущей, зеленой, высокой или низкой – все зависит от ваших предпочтений.
Это отличный способ сделать ваш двор красивым и уютным. Обратите внимание на советы опытных садоводов, и вы сможете создать ограждение, которое будет радовать вас много лет, пишет prostoway.
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Какие же растения выбрать для живой изгороди?
Опытные садоводы советуют обратить внимание на:
- Сирень: неприхотливая в уходе, хорошо поддается стрижке, красиво цветет.
- Шиповник: быстро разрастается, дает полезные плоды, любит солнце.
- Жасмин: неприхотливый, пышно цветет, может расти на одном месте много лет.
- Спирея хорошо растет в тени, легко стрижется, красиво цветет.
- Туя: из нее можно создать ограждение любой высоты, неприхотливое к почве.
При выборе растений также важно учитывать:
- Климат: некоторые растения не переносят морозы или засухи.
- Тип почвы: не все растения одинаково хорошо растут на разных почвах.
- Освещенность: некоторые растения любят солнце, другие – тень.
- Ваши предпочтения: выбирайте растения, которые вам нравятся.
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