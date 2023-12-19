Какие деревья обязательно нужно подрезать до прихода весны: советы садоводов

С наступлением зимы многие дачники считают, что работы в саду заканчиваются. Однако это не совсем так. Обрезка деревьев и кустарников также может производиться зимой.

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Обрезка деревьев зимой – это принципиальная процедура, которая поможет поддерживать здоровье и продуктивность ваших растений, пишет Express. Большинство растений и кустарников обрезают в период покоя, обычно приходящегося на зимние месяцы. Это связано с тем, что в это время деревья и кустарники не растут, и обрезка не нанесет им вреда.

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Почему обрезать деревья зимой?

Обрезка деревьев зимой имеет ряд преимуществ:

Контроль размера. Если деревья не обрезать, они могут оказаться слишком высокими или широкими, что может усложнить уход за ними. Обрезка помогает поддерживать деревья в желаемом размере.

Если деревья не обрезать, они могут оказаться слишком высокими или широкими, что может усложнить уход за ними. Обрезка помогает поддерживать деревья в желаемом размере. Улучшение здоровья. Обрезка удаляет мертвые, поврежденные или больные ветви, что помогает предотвратить распространение заболеваний и вредителей.

Обрезка удаляет мертвые, поврежденные или больные ветви, что помогает предотвратить распространение заболеваний и вредителей. Улучшение плодоношения. Обрезка стимулирует рост новых веток и почек, что может привести к большему урожаю.

Какие деревья обрезают зимой?

Зимой можно обрезать следующие деревья:

Фруктовые деревья

Глициния

Плетистые розы

Как обрезать деревья зимой?

Обрезку деревьев зимой следует проводить в сухую погоду, когда температура воздуха не ниже –5 градусов Цельсия.

Перед обрезкой следует осмотреть деревья, чтобы определить, какие ветви нужно удалить. Мертвые, поврежденные или больные ветви следует удалять полностью до живой ткани.

Для обрезки деревьев можно использовать садовые ножницы, секаторы или пыль.

Некоторые советы по обрезке деревьев зимой:

Обрезайте деревья в период, когда они находятся в состоянии покоя.

Удалите все мертвые, поврежденные или больные ветви.

Сделайте обрезку аккуратной, чтобы не повредить здоровые ветки.

После обрезки обработайте срез садовым варом, чтобы защитить их от инфекций.

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