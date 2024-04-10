Какие деревья у дома защищают от бед, а какие притягивают беду: народные приметы

Известно, что наши предки верили в силу природы. Они считали, что некоторые деревья могут защитить дом от бед, привлечь успех и счастье, а другие – наоборот, навлечь беду.

Помните, что это только народные приметы. Самое главное – верить в добро и окружать себя красотой. Об этом рассказали на сайте ТСН.

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Какие деревья сажать у двора, чтобы жить в покое и достатке?

Вот несколько советов:

Береза. Это мощный защитник. Ее ветвями в древности защищали дом, скот и урожай. Чтобы получить заряд энергии, обнимите березу, но не сажайте ее во двор. Лучше усадить ее за пределами двора, а под деревом поставить лавочку.

Дуб. Символ могущества и власти. Некоторые считают, что он приносит благополучие, другие – что может привести к смерти мужа в семье. Дуб принимает только сильных людей, поэтому его лучше сажать не во двор, а за забором.

Символ могущества и власти. Некоторые считают, что он приносит благополучие, другие – что может привести к смерти мужа в семье. Дуб принимает только сильных людей, поэтому его лучше сажать не во двор, а за забором. Клен. Обладает целебными свойствами. Приносит долголетие, крепкое здоровье, любовь и достаток. Его аура благоприятна для налаживания отношений, несет покой и уверенность.

Обладает целебными свойствами. Приносит долголетие, крепкое здоровье, любовь и достаток. Его аура благоприятна для налаживания отношений, несет покой и уверенность. Ель. Негативная энергетика – это миф. Ель накапливает силы и энергию летом, а зимой делится ими с людьми. Ее можно обнять, чтобы зарядиться энергией.

Негативная энергетика – это миф. Ель накапливает силы и энергию летом, а зимой делится ими с людьми. Ее можно обнять, чтобы зарядиться энергией. Осина. Проклятое дерево, но используется как оберег против нечисти. Ее не сажают у подворья, чтобы не навлечь беду.

PS

Не забывайте ухаживать за деревьями, которые вы посадили.

Создавайте живописные композиции, сочетая разные деревья и кустарники.

Наслаждайтесь красотой природы!

Напомним, ранее UAportal рассказывал о способах выведения мха и лишайников из плодовых деревьев.

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