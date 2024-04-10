rus
Українська
Общество

Какие деревья у дома защищают от бед, а какие притягивают беду: народные приметы

Игорь Романько

Какие деревья нельзя сажать возле дома, чтобы не навлечь беду

Известно, что наши предки верили в силу природы. Они считали, что некоторые деревья могут защитить дом от бед, привлечь успех и счастье, а другие – наоборот, навлечь беду.

Помните, что это только народные приметы. Самое главное – верить в добро и окружать себя красотой. Об этом рассказали на сайте ТСН.

Читайте также: Чем опрыскивать деревья весной, чтобы не навредить

Какие деревья сажать у двора, чтобы жить в покое и достатке?

Вот несколько советов:

  • Береза. Это мощный защитник. Ее ветвями в древности защищали дом, скот и урожай. Чтобы получить заряд энергии, обнимите березу, но не сажайте ее во двор. Лучше усадить ее за пределами двора, а под деревом поставить лавочку.
  • Дуб. Символ могущества и власти. Некоторые считают, что он приносит благополучие, другие – что может привести к смерти мужа в семье. Дуб принимает только сильных людей, поэтому его лучше сажать не во двор, а за забором.
  • Клен. Обладает целебными свойствами. Приносит долголетие, крепкое здоровье, любовь и достаток. Его аура благоприятна для налаживания отношений, несет покой и уверенность.
  • Ель. Негативная энергетика – это миф. Ель накапливает силы и энергию летом, а зимой делится ими с людьми. Ее можно обнять, чтобы зарядиться энергией.
  • Осина. Проклятое дерево, но используется как оберег против нечисти. Ее не сажают у подворья, чтобы не навлечь беду.

PS

  • Не забывайте ухаживать за деревьями, которые вы посадили.
  • Создавайте живописные композиции, сочетая разные деревья и кустарники.
  • Наслаждайтесь красотой природы!

Напомним, ранее UAportal рассказывал о способах выведения мха и лишайников из плодовых деревьев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ОбществоПриметы