Какие фруктовые деревья обязательно нужно обрезать в марте

Март – лучшее время, чтобы позаботиться о своих садовых деревьях! Именно сейчас, до распускания почек, рекомендуется произвести обрезку, чтобы получить щедрый и качественный урожай.

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Следуя этим советам, вы сможете правильно обрезать свои плодовые деревья и получить обильный урожай вкусных и сочных плодов, пишет klioma.com.

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Почему важно обрезать деревья?

Формирование красивой кроны. Обрезка позволяет придать дереву эстетический вид и сделать его более компактным.

Обрезка позволяет придать дереву эстетический вид и сделать его более компактным. Увеличение урожайности. Правильная обрезка стимулирует плодоношение и улучшает качество плодов.

Укрепление иммунитета. Удаление больных и поврежденных ветвей делает дерево более устойчивым к болезням и вредителям.

Удаление больных и поврежденных ветвей делает дерево более устойчивым к болезням и вредителям. Контроль роста. Обрезка помогает регулировать высоту и форму дерева, что упрощает уход за ним.

Что вам понадобится:

Острый секатор

Сучкорез

Дезинфектор (спирт или раствор марганцовки)

Обрезка яблони:

Первая обрезка: после посадки, укоротить штамб до 90 см, боковые побеги – на 1/4.

после посадки, укоротить штамб до 90 см, боковые побеги – на 1/4. Взрослое дерево: удалять перемерзшие побеги.

Обрезка груши:

Первый год: обрезать ветки на боковом отростке.

обрезать ветки на боковом отростке. Второй год: формировать ярусы из 3-4 скелетных ветвей.

Обрезка вишни:

Крону не обрезать, а прореживать.

Формирование кроны: укорачивать сильные ветви на растущую наружу почку.

укорачивать сильные ветви на растущую наружу почку. В дальнейшем: прореживать и удалять сухие и больные ветки.

Обрезка сливы:

После посадки обрезать штамб до 75 см.

обрезать штамб до 75 см. Следующий год: обрезать конкурирующие ветви.

обрезать конкурирующие ветви. 4 года: удалять ветки, загущающие крону.

Обрезка персика:

После посадки: обрезать до 20 см над прививкой.

обрезать до 20 см над прививкой. Старые ветки: удалять обильно.

удалять обильно. Первая весенняя обрезка: укоротить отростки до 3 почек.

укоротить отростки до 3 почек. В дальнейшем: обрезать неплодоносящие ветки до 20 см.

Обрезка абрикоса:

Центральную ветку: обрезать до 75 см.

обрезать до 75 см. Боковую поросль: убавить на кольцо.

убавить на кольцо. Через год: обрезать пару скелетных веток до 20 см.

Помните:

Обрезайте только здоровые деревья.

Используйте острый и дезинфицированный инструмент.

Не оставляйте пней.

Обрабатывайте раны садовым варом.

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