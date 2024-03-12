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Какие фруктовые деревья обязательно нужно обрезать в марте

Игорь Романько

Какие плодовые деревья нужно обрезать весной

Март – лучшее время, чтобы позаботиться о своих садовых деревьях! Именно сейчас, до распускания почек, рекомендуется произвести обрезку, чтобы получить щедрый и качественный урожай.

Следуя этим советам, вы сможете правильно обрезать свои плодовые деревья и получить обильный урожай вкусных и сочных плодов, пишет klioma.com.

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Почему важно обрезать деревья?

  • Формирование красивой кроны. Обрезка позволяет придать дереву эстетический вид и сделать его более компактным.
  • Увеличение урожайности. Правильная обрезка стимулирует плодоношение и улучшает качество плодов.
  • Укрепление иммунитета. Удаление больных и поврежденных ветвей делает дерево более устойчивым к болезням и вредителям.
  • Контроль роста. Обрезка помогает регулировать высоту и форму дерева, что упрощает уход за ним.

Что вам понадобится:

  • Острый секатор
  • Сучкорез
  • Дезинфектор (спирт или раствор марганцовки)

Обрезка яблони:

  • Первая обрезка: после посадки, укоротить штамб до 90 см, боковые побеги – на 1/4.
  • Взрослое дерево: удалять перемерзшие побеги.

Обрезка груши:

  • Первый год: обрезать ветки на боковом отростке.
  • Второй год: формировать ярусы из 3-4 скелетных ветвей.

Обрезка вишни:

  • Крону не обрезать, а прореживать.
  • Формирование кроны: укорачивать сильные ветви на растущую наружу почку.
  • В дальнейшем: прореживать и удалять сухие и больные ветки.

Обрезка сливы:

  • После посадки обрезать штамб до 75 см.
  • Следующий год: обрезать конкурирующие ветви.
  • 4 года: удалять ветки, загущающие крону.

Обрезка персика:

  • После посадки: обрезать до 20 см над прививкой.
  • Старые ветки: удалять обильно.
  • Первая весенняя обрезка: укоротить отростки до 3 почек.
  • В дальнейшем: обрезать неплодоносящие ветки до 20 см.

Обрезка абрикоса:

  • Центральную ветку: обрезать до 75 см.
  • Боковую поросль: убавить на кольцо.
  • Через год: обрезать пару скелетных веток до 20 см.

Помните:

  • Обрезайте только здоровые деревья.
  • Используйте острый и дезинфицированный инструмент.
  • Не оставляйте пней.
  • Обрабатывайте раны садовым варом.

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