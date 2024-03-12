Какие фруктовые деревья обязательно нужно обрезать в марте
Март – лучшее время, чтобы позаботиться о своих садовых деревьях! Именно сейчас, до распускания почек, рекомендуется произвести обрезку, чтобы получить щедрый и качественный урожай.
Следуя этим советам, вы сможете правильно обрезать свои плодовые деревья и получить обильный урожай вкусных и сочных плодов, пишет klioma.com.
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Почему важно обрезать деревья?
- Формирование красивой кроны. Обрезка позволяет придать дереву эстетический вид и сделать его более компактным.
- Увеличение урожайности. Правильная обрезка стимулирует плодоношение и улучшает качество плодов.
- Укрепление иммунитета. Удаление больных и поврежденных ветвей делает дерево более устойчивым к болезням и вредителям.
- Контроль роста. Обрезка помогает регулировать высоту и форму дерева, что упрощает уход за ним.
Что вам понадобится:
- Острый секатор
- Сучкорез
- Дезинфектор (спирт или раствор марганцовки)
Обрезка яблони:
- Первая обрезка: после посадки, укоротить штамб до 90 см, боковые побеги – на 1/4.
- Взрослое дерево: удалять перемерзшие побеги.
Обрезка груши:
- Первый год: обрезать ветки на боковом отростке.
- Второй год: формировать ярусы из 3-4 скелетных ветвей.
Обрезка вишни:
- Крону не обрезать, а прореживать.
- Формирование кроны: укорачивать сильные ветви на растущую наружу почку.
- В дальнейшем: прореживать и удалять сухие и больные ветки.
Обрезка сливы:
- После посадки обрезать штамб до 75 см.
- Следующий год: обрезать конкурирующие ветви.
- 4 года: удалять ветки, загущающие крону.
Обрезка персика:
- После посадки: обрезать до 20 см над прививкой.
- Старые ветки: удалять обильно.
- Первая весенняя обрезка: укоротить отростки до 3 почек.
- В дальнейшем: обрезать неплодоносящие ветки до 20 см.
Обрезка абрикоса:
- Центральную ветку: обрезать до 75 см.
- Боковую поросль: убавить на кольцо.
- Через год: обрезать пару скелетных веток до 20 см.
Помните:
- Обрезайте только здоровые деревья.
- Используйте острый и дезинфицированный инструмент.
- Не оставляйте пней.
- Обрабатывайте раны садовым варом.
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