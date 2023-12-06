Какие головные уборы лучше не носить зимой: делают волосы ломкими и жирными

Неправильная шапка может сделать ваши волосы жирными и ломкими. ТСН подсказал, каких шапок следует избегать, чтобы сохранить здоровье волос.

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Шапки с большим количеством декоративных элементов

Головные уборы с избыточным количеством паеток и камушков не только выглядят некрасиво, но и могут повредить волосы. Такие детали часто цепляются за него и могут даже вырвать волосы.

Шапки не по погоде

Выбирайте головной убор, учитывая погодные условия. Меховые или шерстяные шапки носите только в холодную погоду, и всегда снимайте их в помещении во избежание потения головы.

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Шапки из синтетических материалов

Искусственные ткани не дышат, и это может способствовать тенению головы и жирнению волос. Выбирайте шапки из натуральных материалов, позволяющих коже головы "дышать".

Слишком тесные шапки

Важно слушать свои ощущения – если шапка давит, замените ее более комфортной моделью. Тесная шапка может препятствовать нормальному кровообращению и способствует выпадению волос.

Повязки и наушники

В холодную погоду с этими аксессуарами будет мерзнуть кожа головы, что может отрицательно повлиять на волосы. Лучше выбрать шапки, полностью покрывающие голову.

Напомним, мы уже писали, как сохранить волосы чистыми надолго.

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