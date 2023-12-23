Какие игрушки запрещено вешать на елку в этом году, чтобы себе не сглазить

Игрушки на елке – это не просто украшения, они несут в себе особый смысл и могут быть связаны с разными преданиями и поверьями. В 2024 году, который пройдет под эгидой Зеленого Деревянного Дракона по китайскому календарю, есть определенные приметы и рекомендации по украшению елки.

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В год Дракона лучше всего вешать игрушки светлых и золотых тонов, пишет УНИАН. Так как Зеленый Дракон, то этот цвет также приветствуется. Отличным украшением станут шары разного размера ярких и насыщенных цветов. Можете повесить на елку монетки или конверты с деньгами. Считается, что это привлечет довольство в дом.

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Категорически нельзя вешать игрушки с острыми углами. Поскольку Деревянный Дракон ассоциируется с природой, заботой и миролюбием, лучше избегать украшений с острыми углами или зазубринами. Они нарушают гармонию символа и привлекают ненужный негатив.

В этом году следует отказаться от фигурок и гирлянд, которые ассоциируются с болезнями, смертью или неудачей. Такие атрибуты несут токсичную и нездоровую энергию.

Нельзя украшать елку неэстетичными и грубыми игрушками, ведь Дракон является символом природы и мудрости, отражает элегантность и мягкость. Поэтому игрушки с грубыми текстурами могут нарушить его благоприятное влияние.

Украшая елку в год Дракона, следует соблюдать определенные правила и рекомендации, чтобы привлечь удачу, счастье и процветание в свой дом.

Напомним, ученый ответил, какая елка экологичнее : искусственная или натуральная.

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