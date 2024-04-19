Какие кабачки лучше растут в открытом грунте и теплице: огородники назвали 14 сортов

Кабачки – это не только полезный овощ, но и настоящая кулинарная палочка-выручалочка. Из них можно приготовить множество вкусных блюд: супы, рагу, блины, оладьи, кабачковую икру, варенье и многое другое

Чтобы получить обильный урожай кабачков, важно правильно подобрать сорт, который лучше всего подойдет для вашего региона и климата. Об этом пишет ТСН.

Для открытого грунта:

Кавили F1 (Nunhems): ультраранний гибрид с узко цилиндрическими плодами, устойчив к мучнистой росе.

ультраранний гибрид с узко цилиндрическими плодами, устойчив к мучнистой росе. Ангелина F1 (Syngenta): быстроспелый кабачок с идеально цилиндрическими плодами, устойчив к мозаике и мучнистой росе.

быстроспелый кабачок с идеально цилиндрическими плодами, устойчив к мозаике и мучнистой росе. Искандер F1 (Seminis): стрессоустойчивый сорт со светло-зелеными плодами, устойчив к засухе и болезням.

Ленуца F1 (Semenaoptom): ранний гибрид, устойчивый к мучнистой росе и бактериозу.

ранний гибрид, устойчивый к мучнистой росе и бактериозу. Аспирант (Semenaoptom): ранний сорт для свежего потребления и переработки, устойчив к мучнистой росе.

ранний сорт для свежего потребления и переработки, устойчив к мучнистой росе. Грибовский 37 (Semenaoptom): ранний высокоурожайный сорт, устойчивый ко многим заболеваниям.

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Для теплиц:

Атилла F1 (Lucky Seed): скороспелый гибрид с длительным плодоношением, устойчив к механическим повреждениям.

Ардендо 174 F1 (Enza Zaden): гибрид для выращивания плодов в теплицах весной и открытом грунте летом, устойчив к грибным заболеваниям.

гибрид для выращивания плодов в теплицах весной и открытом грунте летом, устойчив к грибным заболеваниям. Асма F1 (Clause): скороспелый кустовой кабачок, устойчивый к мучнистой росе.

скороспелый кустовой кабачок, устойчивый к мучнистой росе. Аделия F1: гибрид для выращивания в теплицах и открытом грунте, устойчив к мучнистой росе, мозаике и кольцевой пятнистости.

гибрид для выращивания в теплицах и открытом грунте, устойчив к мучнистой росе, мозаике и кольцевой пятнистости. Марселла F1 (Enza Zaden): среднеранний кабачок, устойчивый к вирусным заболеваниям.

Универсальные сорта:

Теренум F1: ультраранний кабачок для консервирования и икры, устойчивый к вирусам и мучнистой росе.

ультраранний кабачок для консервирования и икры, устойчивый к вирусам и мучнистой росе. Арал F1 (Sakata): ультраранний гибрид, стойкий к вирусу желтой мозаики цуккини.

ультраранний гибрид, стойкий к вирусу желтой мозаики цуккини. Каризм F1 (Syngenta): ранний и продуктивный гибрид, устойчивый к вирусам и мучнистой росе.

Напомним, мы уже писали, как вырастить кабачки в горшках.

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